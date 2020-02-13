Медики розповіли про стан двох українців, заражених коронавірусом

Стало відомо, як почуваються двоє українців, 37-річна жінка і 25-річний хлопець, які заразилися смертельним коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії.

З круїзного лайнера, на якому українці були членами екіпажу, вони потрапити в різні японські лікарні з коронавірусом. Як пише видання УНН з посиланням на консульський відділ посольства України в Японії, наші громадяни почуваються добре.

Читайте також: На круїзному лайнері Diamond Princess зросла кількість хворих коронавірусом

Так, в медичних установах інформують, що в одного з українців гарна динаміка, що він має усі шанси вийти з лікарні здоровим вже наступного тижня.

"Двоє українців, що були госпіталізовані, почуваються добре… Ми сьогодні відвідували госпіталь, де один із наших громадян є. Нам підтвердили, що стан хороший, і що наступного тижня ця особа, можливо, вже вийде", – йдеться у повідомленні.

Останні дані про поширення китайського вірусу:

Станом на 13 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1 355 людей. Загальна кількість інфікованих – 60 062 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 5 542 людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess".

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

11 лютого громадян України повинні були евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.