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Медики розповіли про стан двох українців, заражених коронавірусом

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Медики розповіли про стан двох українців, заражених коронавірусом / Getty Images

Стало відомо, як почуваються двоє українців, 37-річна жінка і 25-річний хлопець, які заразилися смертельним коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії.

З круїзного лайнера, на якому українці були членами екіпажу, вони потрапити в різні японські лікарні з коронавірусом. Як пише видання УНН з посиланням на консульський відділ посольства України в Японії, наші громадяни почуваються добре.

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Так, в медичних установах інформують, що в одного з українців гарна динаміка, що він має усі шанси вийти з лікарні здоровим вже наступного тижня.

"Двоє українців, що були госпіталізовані, почуваються добре… Ми сьогодні відвідували госпіталь, де один із наших громадян є. Нам підтвердили, що стан хороший, і що наступного тижня ця особа, можливо, вже вийде", – йдеться у повідомленні. 

Останні дані про поширення китайського вірусу:

  • Станом на 13 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1 355 людей. Загальна кількість інфікованих – 60 062 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 5 542 людей.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess".
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
  • 11 лютого громадян України повинні були евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус 2020 Новини України Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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