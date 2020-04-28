Медики у Британії підозрюють, що коронавірус у дітей спричинює синдром Кавасакі
У Великобританії експерти звернули увагу, що діти масово почали хворіти на патологію, схожу на синдром Кавасакі. Медики підозрюють, що хвороба може бути спричинена коронавірусом.
Про це пише видання The Telegraph. У Великій Британії раптово збільшилася кількість дітей, які потрапили у реанімацію з висипом, нирковою недостатністю і проблемами зі шлунком.
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Діти мали симптоми, схожі на токсичний шок і синдром Кавасакі.
Професор, головний медичний радник уряду, Стівен Поуїс попросив експертів у терміновому порядку проаналізувати те, чи ситуація має зв'язок з пандемією коронавірусу.
Це дуже рідкісна ситуація, але я думаю, що цілком ймовірно, що це викликано цим вірусом, принаймні, у деяких випадках,
– сказав професор.
Крім того, дитячий лікар в одній з лондонських лікарень повідомив, що у деяких дітей з'явилися "потемнілі суглоби" з невідомих причин.
"Деякі приходять з потемнілими кісточками, що ненормально. Це передбачає деяку форму васкуліту – запалення кровоносних судин. Ймовірно, це якась форма аутоімунної реакції або ішемічної відповіді, коли кровопостачання обмежене", – пояснюють медики.
Медики з інших країн розповідають про подібні випадки в своїх лікарнях. Так, в Бергамо за останній місяць було зареєстровано понад 20 випадків тяжкого судинного запалення у дітей.
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