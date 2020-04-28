Медики у Британії підозрюють, що коронавірус у дітей спричинює синдром Кавасакі

У Великобританії експерти звернули увагу, що діти масово почали хворіти на патологію, схожу на синдром Кавасакі. Медики підозрюють, що хвороба може бути спричинена коронавірусом.

Про це пише видання The Telegraph. У Великій Британії раптово збільшилася кількість дітей, які потрапили у реанімацію з висипом, нирковою недостатністю і проблемами зі шлунком.

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Діти мали симптоми, схожі на токсичний шок і синдром Кавасакі.

Синдром Кавасакі – що це? Це рідкісне захворювання, яке послаблює кровоносні судини і зазвичай вражає дітей у віці до п'яти років. Синдром Кавасакі може призвести до аневризми, серцевих нападів або серцевої недостатності. Більшість дітей спочатку не відчувають кашлю або інших респіраторних проблем.

Професор, головний медичний радник уряду, Стівен Поуїс попросив експертів у терміновому порядку проаналізувати те, чи ситуація має зв'язок з пандемією коронавірусу.

Це дуже рідкісна ситуація, але я думаю, що цілком ймовірно, що це викликано цим вірусом, принаймні, у деяких випадках,

– сказав професор.

Крім того, дитячий лікар в одній з лондонських лікарень повідомив, що у деяких дітей з'явилися "потемнілі суглоби" з невідомих причин.

"Деякі приходять з потемнілими кісточками, що ненормально. Це передбачає деяку форму васкуліту – запалення кровоносних судин. Ймовірно, це якась форма аутоімунної реакції або ішемічної відповіді, коли кровопостачання обмежене", – пояснюють медики.

Медики з інших країн розповідають про подібні випадки в своїх лікарнях. Так, в Бергамо за останній місяць було зареєстровано понад 20 випадків тяжкого судинного запалення у дітей.

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