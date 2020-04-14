Медики в Одесі скаржаться, що священнослужителі УПЦ МП заважають боротися з коронавірусом
Священнослужителі УПЦ Московського патріархату заважають проводити санітарно-епідеміологічні розслідування випадків зараження коронавірусом серед кліру та вірян. Епідеміологи постійно стикаються з приховуванням або перекрученням інформації.
"Різко ці люди (хворі – 24 канал) "припиняють" працювати в церквах, відвідувати ці церкви, у зв'язку з чим ми не можемо визначити коло контактних осіб та провести всі протиепідемічні заходи", – розповіла на брифінгу головна лікарка Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко, повідомляє "Думская".
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Раніше стало відомо, що коронавірус виявили у насельниці Свято-Воскресенського Теплодарського жіночого монастиря УПЦ МП, що на Одещині. Вона працювала в церковній лавці і мала регулярні контакти з людьми. Представник УПЦ МП Діодор не тільки відхрестився від лежачої в лікарні жінки, а й образив хвору, заявивши, що у неї "проблеми з головою".
Схожий випадок стався і в Подільську. Там захворіли священник, що служив у місцевому соборі, та його теща. При цьому церковне начальство повідомило епідеміологам, що чоловік служив зовсім в іншому місці – десь у Знам'янці Іванівського району. Це дуже ускладнило встановлення кола осіб, які контактували з носієм вірусу.
Вони всі приховують один одного і від нас (що хворі – 24 канал). Зараз не знайдеш ніяких кінців. Виявляється, він – сирота і у нього нікого немає,
– обурилася головна лікарка.
За даними медиків, саме у храмах Московського патріархату найчастіше порушуються правила карантину, а деякі священники навіть закликають ігнорувати їх.
Оголошення на дверях Успенського кафедрального собору УПЦ МП в Балті на Одещині / Фото "Думская"
Які обмеження діють сьогодні в Україні у зв'язку з карантином / Інфографіка 24 каналу
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