24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Медики в Одесі скаржаться, що священнослужителі УПЦ МП заважають боротися з коронавірусом

- Читать новость на русском
Коронавірус виявили у насельниці Теплодарського жіночого монастиря УПЦ МП на Одещині / http://wiki-org.ru/wiki

Священнослужителі УПЦ Московського патріархату заважають проводити санітарно-епідеміологічні розслідування випадків зараження коронавірусом серед кліру та вірян. Епідеміологи постійно стикаються з приховуванням або перекрученням інформації.

"Різко ці люди (хворі – 24 канал) "припиняють" працювати в церквах, відвідувати ці церкви, у зв'язку з чим ми не можемо визначити коло контактних осіб та провести всі протиепідемічні заходи", – розповіла на брифінгу головна лікарка Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко, повідомляє "Думская".

Читайте також Києво-Печерську лавру закрили на карантин: реальна ситуація – фото, відео

Раніше стало відомо, що коронавірус виявили у насельниці Свято-Воскресенського Теплодарського жіночого монастиря УПЦ МП, що на Одещині. Вона працювала в церковній лавці і мала регулярні контакти з людьми. Представник УПЦ МП Діодор не тільки відхрестився від лежачої в лікарні жінки, а й образив хвору, заявивши, що у неї "проблеми з головою".

Схожий випадок стався і в Подільську. Там захворіли священник, що служив у місцевому соборі, та його теща. При цьому церковне начальство повідомило епідеміологам, що чоловік служив зовсім в іншому місці – десь у Знам'янці Іванівського району. Це дуже ускладнило встановлення кола осіб, які контактували з носієм вірусу.


Вони всі приховують один одного і від нас (що хворі – 24 канал). Зараз не знайдеш ніяких кінців. Виявляється, він – сирота і у нього нікого немає,
– обурилася головна лікарка.

За даними медиків, саме у храмах Московського патріархату найчастіше порушуються правила карантину, а деякі священники навіть закликають ігнорувати їх.


Оголошення на дверях Успенського кафедрального собору УПЦ МП в Балті на Одещині / Фото "Думская"


Які обмеження діють сьогодні в Україні у зв'язку з карантином / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Релігія Новини України Здоров'я Лікування Медицина УПЦ МП Новини Одеси
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:02 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька
13 квітня 15:11 Нелфінавір проти коронавірусу: чи можуть ліки проти ВІЛ здолати COVID-19
Анастасія Лукашевська
12 квітня 07:40 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
10 квітня 16:38 Як очищати та дезінфікувати маску в домашніх умовах
Анастасія Лукашевська
10 квітня 06:40 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин