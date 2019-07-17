Медики замінили сім'ю: зворушлива історія дівчинки, яка народилася з вагою у 480 грамів

У львівському неонатологічному центрі відсвяткували день народження незвичної пацієнтки. Вона народилася з вагою менше, ніж півкілограма. Дівчинку ще на початку життя покинули батьки, тож сім'єю їй стали медики, які виходили недоношене маля.

Медики розповіли, що дуже звикли до дівчинки. Вона легко йде на контакт та дуже любить, коли з нею спілкуються.

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Народилася Іринка в перинатальному центрі на шостому місяці замість дев'ятого. Важила 480 грамів й мала лише 27 сантиметрів росту. Була однією з двійні, проте братика врятувати не вдалося.



Дівчинка народилася недоношеною

До неонатологічного корпусу обласної лікарні особлива пацієнтка потрапила за тиждень після народження.

Спочатку стан був вкрай важкий. Вона була повністю залежна від апарату штучного дихання, великої кількості медикаментів та обладнання,

– зазначила Зоряна Салабай, завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених.

Зараз Іринка в задовільному стані. Її вага – 7,35 кілограма, що лише на півтора нижче, ніж норма. Для львівських неонатологів цей випадок — унікальний, адже таких крихітних пацієнтів у них ще ніколи не було.



Львівські медики стали для дівчинки родиною

"Вона має затримку психомоторного розвитку рівно на той період, що вона була недоношена. Але не має дитячого церебрального паралічу, вона адекватно емоційно розвинена дівчинка", – наголосила Ольга Децик, завідувачка відділення патології недоношених дітей.



У свій день народження Іринка приймала гостей

Незабаром дівчинку мають перевести до Будинку маляти. Медики, які стали дівчинці за справжню родину, сподіваються: її усиновлять й вона буде мати нормальне дитяче життя.

А напередодні у США з лікарні виписали здоровою дитину, яка народилася після 23 тижнів і трьох днів вагітності з вагою 245 грамів. Дівчинку вважають найменшою у світі, яка вижила після передчасних пологів.

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