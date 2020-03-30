Медиків вчитимуть онлайн лікувати коронавірус
МОЗ запускає національну онлайн-платформу, де лікарі зможуть консультуватись щодо COVID-19 з провідними експертами. Також медики можуть звертатись на гарячу лінію.
Наразі існує багато онлайн-курсів для медиків щодо коронавірусу, повідомив на брифінгу Києві головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
До теми В Україні обрали 240 лікарень для пацієнтів з коронавірусом: чим вони забезпечені
На днях ми запровадили новий онлайн-курс для працівників естреної медичної допомоги. Ви можете зайти на сайт МОЗ, Центру громадського здоров'я. Є курси не лише для екстреної медичної допомоги, а й лікарів-інфекціоністів,
– розповів Ляшко.
Також Міністерство охорони здоров'я створило гарячу лінію, де лікарі можуть консультуватись з фахівцями національного рівня. В кожній області визначені провідні спеціалісти, до яких можна звертатись: реаніматологи, анестезіологи та ін.
Завершують у відомстві і запуск дистанційної онлайн-платформи. на якій зможуть розглядати кожен окремий видок з консультацією національного експерта. А національні експерти співпрацюватимуть з європейськими спеціалістами – передусім для консультування важких хворих.
В Україні на коронавірус захворіли 480 людей, 11 – померли, ще 5 одужали.
Читайте також
-
Нові випадки COVID-19 на Тернопільщині: вже захворіли рівно 60 людейсьогодні , 00:11
-
Шеф-кухар по-домашньому: як навчитись секретів кулінарії на карантинісьогодні , 10:30
-
У світі закінчуються презервативи через коронавіруссьогодні , 09:08
-
В Україні обрали 240 лікарень для пацієнтів з коронавірусом: чим вони забезпеченісьогодні , 10:37
-
Скільки тестів на коронавірус можуть за добу провести в Україні: відповідь МОЗсьогодні , 10:43
-
Нові 6 випадки COVID-19 виявили на Дніпропетровщині та Донеччинісьогодні , 09:47