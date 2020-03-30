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Медиків вчитимуть онлайн лікувати коронавірус

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МОЗ створило гарячу лінії для медиків / Радіо Свобода

МОЗ запускає національну онлайн-платформу, де лікарі зможуть консультуватись щодо COVID-19 з провідними експертами. Також медики можуть звертатись на гарячу лінію.

Наразі існує багато онлайн-курсів для медиків щодо коронавірусу, повідомив на брифінгу Києві головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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На днях ми запровадили новий онлайн-курс для працівників естреної медичної допомоги. Ви можете зайти на сайт МОЗ, Центру громадського здоров'я. Є курси не лише для екстреної медичної допомоги, а й лікарів-інфекціоністів,
– розповів Ляшко.

Також Міністерство охорони здоров'я створило гарячу лінію, де лікарі можуть консультуватись з фахівцями національного рівня. В кожній області визначені провідні спеціалісти, до яких можна звертатись: реаніматологи, анестезіологи та ін.

Завершують у відомстві і запуск дистанційної онлайн-платформи. на якій зможуть розглядати кожен окремий видок з консультацією національного експерта. А національні експерти співпрацюватимуть з європейськими спеціалістами – передусім для консультування важких хворих.

В Україні на коронавірус захворіли 480 людей, 11 – померли, ще 5 одужали.

Як виявити коронавірус
Як виявити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Новини України Коронавірус в Україні Медицина Міністерство охорони здоров’я Віктор Ляшко
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