Головні перемоги та поразки української медицини у 2019 році

Якщо говорити про цьогорічні успіхи, то варто згадати рекордне фінансування медичної сфери, налагодження роботи eHealth та програму "Доступні ліки". Між тим, гучні кадрові негаразди у МОЗ, які негативно впливають на клімат у міністерстві.

Які ще зміни відбулись у сфері охорони здоров'я – читайте у матеріалі журналістів Здоров'я 24.

До слова: Зоряна Скалецька назвала першочергові завдання МОЗ

Впродовж останніх 3 років система охорони здоров’я сильно трансформувалась, лікарі почали отримувати більшу заробітну платню, левова частка необхідних препаратів фінансується безпосередньо державою, зокрема запрацювала система обліку eHealth.

Що таке eHealth і як працює система?

Це система, що забезпечує автоматичне ведення обліку послуг з охорони здоров'я та управління медичною інформацією в електронному форматі. Якщо коротко – усі записи на прийом до лікарів відтепер в електронному форматі, що значно полегшує життя і пацієнтам, і лікарям.

Нова керівниця Міністерства охорони здоров'я

Внаслідок виборів до парламенту, змінився весь склад Кабінету міністрів України, не оминуло це й МОЗ. Наступницею Уляни Супрун стала Зоряна Скалецька.

Що відомо про Зоряну Скалецьку і її бачення реформ

Щойно Скалецька обійняла свою посаду, відразу отримала шквал критики. За словами Уляни Супрун, український політик та власник клініки "Борис" Михайло Радуцький хоче контролювати всю медичну сферу.

Екс-очільниця МОЗу сказала, що йому це вигідно, адже уся відповідальність ляже не на нього. Проте, цю інформацію спростувала сама Зоряна Скалецька і заявила, що бачилась із Радуцьким лише на кількох ток-шоу.

Міністерство під керівництвом Скалецької назвало такі основні пріоритети роботи:

питання вакцинації дорослих;

доступ до лікаря первинної ланки;

запуск реформи другої ланки.

Реформа первинної ланки медицини

Трансформація первинної ланки відбулася та перевершила усі очікування і за кількістю закладів – 1464, і за кількістю декларацій. Пацієнти протягом 2019 продовжили обирати свого лікаря первинки у тих закладах, які уклали договір з НСЗУ, а таких майже 30 мільйонів осіб. Ті одиничні медичні заклади, які не отримали повідомлення від НСЗУ, доки не зроблять усі відповідні зміни, будуть фінансуватися коштом місцевих джерел.

Доступні ліки

Програма уряду з повної або часткової оплати з бюджету певних лікарських засобів отримала назву – "Доступні ліки". До цього переліку включено медикаменти від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету ІІ типу. Українці поступово звикли до того, що частину життєво необхідних медикаментів, оплачує держава. Найбільше позитиву відчули пенсіонери та літні люди.

Зміни для студентів медичних закладів

Міністерство охорони здоров'я змінило шкалу оцінювання для абітурієнтів, які мають намір вступати до вишу. Новий поріг – не менше ніж 150 балів із профільних предметів (на обидві форми навчання).



Прохідний бал для абітурієнтів зріс до 150 ​з усіх предметів \ unsplash.com

Нова програма передбачає і зміни для магістрів – для них розробили єдиний державний кваліфікаційний іспит. Ось вимоги: професійна англійська мова, міжнародний екзамен IFOM, клінічний практичний іспит. Якщо вони не складуть, тоді зможуть перескласти його лише один раз – такою є міжнародна практика.

Кадрові негаразди у МОЗ

У листопаді 2019 року з Міністерства охорони здоров'я у відставку пішла перша людина – очільник Національної служби здоров'я України Олег Петренко.

За словами колишньої очільниці МОЗ, Уляни Супрун, для Зоряни Скалецької та Михайла Радуцького повернення до совєцької медицини, є єдиним правильним рішенням.

За що відповідає Національна служба здоров'я

укладає договори із закладами охорони здоров'я;

закуповує у них послуги з медичного обслуговування населення.

Його звільнення викликало масу обурення й вслід за ним почали звільнятися й інші працівники МОЗ, які сумніваються у продовженні та розширення реформ.

Важливо: Скандали у МОЗ: хто звільнився через незгоду з новим керівництвом

Також варто зазначити, що це не єдине гучне звільнення. Заступниця очільниці МОЗ Зоряни Скалецької – Младлена Качурець, заявила про те, що йде за власним бажанням. Її цінності не збігаються з верхівкою команди МОЗ, а вона "не хоче йти на компроміс з власною совістю".

Заборгованість перед лікарями

У серпні-вересні 2019 року держава заборгувала майже 119 мільйонів гривень працівникам галузі охорони здоров'я в 9 областях України. Найбільше дісталось медикам Івано-Франківщини, Львівщини, Сумщини, Тернопільщини та Чернігівщини, адже станом на вересень незабезпеченість фонду заробітної плати сягнула 2,5 мільярда гривень. Міністерка Скалецька пояснила, що такі проблеми є щороку і, що цьогоріч – востаннє.

Звинувачення у лобіюванні інтересів фармацевтичних компаній

У вересні виник скандал на фоні кадрових призначень у МОЗ. Серед радників нового Міністра охорони здоров'я та в профільному комітеті були присутні люди, які мають корупційну історію та працювали за часів колишньої очільниці-регіоналки Раїси Богатирьової, яку підозрюють у розкраданні коштів із бюджету.



Раїса Богатирьова повернулась в Україну у 2019 році \ 112 канал

Мовиться про Валерія Дубіля, Олександра Чумака та Петра Багрія. Громадські активісті переконані, що за цими призначеннями стоїть саме Михайло Радуцький.

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