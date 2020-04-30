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Медперсонал в Києві вийшов на протест через низьку зарплату під час епідемії COVID-19

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Лікарі в Києві вийшли на протест через низьку зарплату під час епідемії COVID-19
Лікарі в Києві вийшли на протест через низьку зарплату під час епідемії COVID-19 / Getty Images

Медперсонал Київської міської клінічної лікарні №8 Оболонського району оголосив бойкот через роботу в умовах епідемії коронавірусу за заробітну плату у розмірі 3-5 тисяч гривень.

Про це пише видання Hromadske. Лікарів на протесті не було, переважно медсестри та санітарки. У приймальні лікарні сказали, що "вже всі порозходилися".

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На сторінці у фейсбуці "Життя Мінського масиву — Оболонський район" написали, що медичні працівники отримали зарплати за квітень на 30-40% менші, ніж до епідемії. Однак медики розраховували на доплати за роботу з інфікованими коронавірусом.

Медсестри отримали 4-5 тисяч гривень, молодші сестри — 3-4 тисячі гривень, лікарі — від 6 до 9 тисяч. Про це йдеться у розрахункових листах за квітень 2020 року.

Крім того, два відділення оголосили про відмову працювати в цих умовах і з низькою оплатою. 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Києва Новини Здоров'я Здорове життя Здоров'я
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