Медперсонал в Києві вийшов на протест через низьку зарплату під час епідемії COVID-19

Медперсонал Київської міської клінічної лікарні №8 Оболонського району оголосив бойкот через роботу в умовах епідемії коронавірусу за заробітну плату у розмірі 3-5 тисяч гривень.

Про це пише видання Hromadske. Лікарів на протесті не було, переважно медсестри та санітарки. У приймальні лікарні сказали, що "вже всі порозходилися".

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На сторінці у фейсбуці "Життя Мінського масиву — Оболонський район" написали, що медичні працівники отримали зарплати за квітень на 30-40% менші, ніж до епідемії. Однак медики розраховували на доплати за роботу з інфікованими коронавірусом.

Медсестри отримали 4-5 тисяч гривень, молодші сестри — 3-4 тисячі гривень, лікарі — від 6 до 9 тисяч. Про це йдеться у розрахункових листах за квітень 2020 року.

Крім того, два відділення оголосили про відмову працювати в цих умовах і з низькою оплатою.

Як вберегтися від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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