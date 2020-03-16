Медпрацівникам, які лікують хворих на коронавірус, отримають 200% надбавки до зарплати

Лікарі, які працюють над тим, щоб стримувати поширення коронавірусу отримуватимуть надбавку до заробітної плати.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький під час брифінгу.

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Медиків додатково будуть мотивувати та заохочувати виплатами.

Михайло Радуцький “Додаткові надбавки для медперсоналу та інших працівників, що працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу. Погодили десь до 200% буде виплачуватися надбавки медичним працівникам, які працюють з людьми захворілими на коронавірус”.

Які заходи впроваджує Україна, щоб протидіяти коронавірусу

16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення . Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону.

для іноземців, а з 17 березня . Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону. Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.

12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин . Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.



Правила, що допоможуть не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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