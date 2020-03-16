Медпрацівникам, які лікують хворих на коронавірус, отримають 200% надбавки до зарплати
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Лікарі, які працюють над тим, щоб стримувати поширення коронавірусу отримуватимуть надбавку до заробітної плати.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький під час брифінгу.
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Медиків додатково будуть мотивувати та заохочувати виплатами.
Михайло Радуцький
“Додаткові надбавки для медперсоналу та інших працівників, що працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу. Погодили десь до 200% буде виплачуватися надбавки медичним працівникам, які працюють з людьми захворілими на коронавірус”.
Які заходи впроваджує Україна, щоб протидіяти коронавірусу
- 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону.
- Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.
- 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.
Правила, що допоможуть не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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