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Медпрацівникам, які працюватимуть з хворими на COVID-19, організують харчування

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В медичних закладах, де надають медичну допомогу при COVID-19, буде організовано харчування медиків та обладнано кімнати відпочинку для поліцейських.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони Здоров'я.

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Усі медпрацівники, яких залучено до боротьби з поширенням коронавірусної інфекції в Україні та які постійно перебувають на роботі, будуть забезпечені харчуванням,
– зазначили у МОЗ.

Також у закладах охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою, обладнають кімнати відпочинку для працівників поліції.

 

Робота українських лікарів в умовах епідемії

В Україні до 3 квітня діє карантин, в умовах якого більшість населення, за винятком, зокрема, медиків закликають залишатися вдома. Самі ж медики запустили флешмоб: "ми залишаємось тут для вас – будь ласка, залишайтеся вдома для нас".

В українській владі вже пообіцяли тим лікарям, які безпосередньо працюватимуть з хворими на коронавірус, премії у розмірі 200% від зарплати, а через проблеми з громадським транспортом у Львові й Києві медиків безкоштовно возитиме таксі.

Українці запустили у мережі флешмоб під назвою "Підвези медика". Його суть полягає у тому, щоб допомогти працівникам медустанов виконати свої обов’язки під час обмеження роботи транспорту через карантин. 

23 березня Кабмін ввів погодинну оплату медикам та іншим працівникам, які займаються лікуванням коронавірусної хвороби COVID-19.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Карантин в Україні 2020 Міністерство охорони здоров’я
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