Медреформа в Україні: чи задоволені пацієнти та медики

Вже півтора року українці живуть у процесі медичної реформи. До кінця 2020 року вся система охорони здоров'я повинна запрацювати за євростандартами. Деякі нарікають на нововведення, інші ж навпаки задоволенні.

Зараз усі пацієнти можуть записатися до свого лікаря онлайн і вже не повинні сидіти годинами у чергах.

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На сайті Helsi, окрім запису пацієнтів, ще й можна почитати відгуки про свого лікаря. А ще на їх підставі обрати того з ким бажаєте підписати декларацію.



Сайті Helsi

Чітко й професійно – так вдячні пацієнти відгукаються про сімейного лікаря Аліну, з якою підписали угоду 1500 українців. Тепер вона з ними на постійному зв'язку.



Аліна Сенатова

Коли пацієнту потрібна допомога, він може подзвонити своєму лікарю та отримати її у будь-який час,

– зазначила сімейний лікарка амбулаторії Аліна Сенатова.

До того ж від кількості підписаних декларацій залежить і заробітна плата лікарів.

"Підписано вже майже 28 мільйонів декларацій. Взаємодія лікаря і пацієнта – це дуже важливо, адже пацієнт розуміє, що гроші які держава платить за нього, йдуть конкретно цьому лікарю", – наголосив директор з впровадження сервісу Helsi Євген Донець.

Однак, чіткого алгоритму за яким нараховують зарплатню немає. Все вирішують керівники медичних закладів.

У нас є колективні договори і у ньому ми обговорюємо оплату праці лікарів і медичних сестер. НЦЗУ рекомендувало, щоб лікар, який підписав 1800 декларацій, отримував 23 тисячі гривень,

– сказала керівниця амбулаторії Ольга Остапенко.

Проте не всі керівники цінують своїх спеціалістів. Пані Наталя, пропрацювала у державній установі 20 років.



Сімейна лікарка Наталя Телега

Загалом медичною реформою задоволена, проте фінансово покращення не відчула.

Я працювала у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №3 Дніпровського району, ми отримували невелику заробітну плату невелику. Перші 2-3 місяці нам, фактично, взагалі не платили за підписані декларації. Відбулись збори колективу, ми обрали наглядову раду і тоді нам почали хоч щось платити,

– згадала сімейна лікарка Наталя Телега.

Через такі умови жінка пішла працювати у приватний заклад. Про те, що молоді спеціалісти йдуть знають і у Міністерстві охорони здоров'я, але запевняють – тепер все на совісті керівників.

Багато головних лікарів не зрозуміли, як це працює і що лікар тепер не у них в заручниках. Якщо головний лікар вважає, що все залишиться по-старому і всі будуть отримувати порівну, по 4 тисячі, то тоді лікарі йдуть,

– запевнив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

Попереду така ж реформа чекає на центральні районні лікарні та обласні медичні заклади. Не залежно від політичних ситуацій в країні, медичну реформу мають завершити у 2020 році.

Що вдалося досягнути:

– Кожен українець вперше отримав можливість вільно обирати сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів.

– 99% комунальних закладів первинної допомоги перейшли на фінансування за принципом "гроші йдуть за пацієнтом". Тепер вони отримують кошти за послуги, які надають пацієнтам. Не за розмір приміщення, кількість ліжок або ж медперсоналу.

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– Запрацювала НСЗУ Національна служба здоров'я України – нова інституція, яка є єдиним платником в новій системі охорони здоров'я. Замість складного та непрозорого процесу перерахування коштів з державних до місцевих бюджетів через механізм субвенції, НСЗУ укладає з медзакладами прямі прозорі договори. Всі дані щодо оплат всім медичним закладам публікуються онлайн на сайті НСЗУ.

– Вперше в історії українці мають можливість отримувати медичну допомогу в приватних закладах за бюджетні кошти. Кожен п'ятий заклад первинної допомоги у реформі – приватний.

– Медичні заклади тепер можуть гнучко визначати заробітну плату для своїх працівників. Принципи нарахування зарплат закріплюються в колективних договорах. В ефективних закладах первинної допомоги, які долучилися до трансформації, зарплати медичних працівників зросли в 2-4 рази.



Медреформа внесла позитивні зміни в лікування українців

– Запрацювала електронна система охорони здоров'я – через неї пацієнти укладають декларації з лікарями, а лікарні підписують договори з Національною службою здоров'я. Рівень комп'ютеризації закладів первинної ланки зріс з 3% до 97%. У найвіддаленіших селах лікарі укладають декларації з пацієнтами, користуючись комп'ютерами. І в них добре виходить. Можна почитати більше про те, що вже зроблено в eHealth:

– Все більше медзакладів пропонують записатися до лікаря онлайн, а не чекати невизначений час у черзі.

З 1 березня 2019 року в тестовому режимі запрацювала електронна медична картка;

З 1 квітня запрацював електронний рецепт на програму "Доступні ліки" й наразі вже виписано понад 850 тисяч е-рецептів;

Окрім е-рецептів, в 2019 році планується запуск електронних направлень до спеціалістів та е-лікарняних.

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– Менше корупції = більше ліків. Залучення міжнародних організацій допомогло відбити в корупціонерів мільярди гривень, за які ми тепер закуповуємо додаткові ліки для пацієнтів та рятуємо більше життів. Всі вакцини, які мають проводитися за Національним календарем щеплень, є в наявності.

– У національній мережі надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом працює вже 41 кардіоцентр. Завдяки урядовій ініціативі вони продовжують відкриватися по всій країні. Всі пацієнти, які перебувають в найгострішій фазі інфаркту, отримують стентування безоплатно.

– Працює урядова програма "Доступні ліки", яка поліпшила доступ українців до лікування.

– Трансформація розпочалася і на рівні медичної освіти – http://bit.ly/2VYWHuT, http://moz.gov.ua/edki, http://bit.ly/2VXEk9u.

– Цього року розпочнуться зміни у екстреній допомозі – http://bit.ly/2IPnNk7, http://bit.ly/2UUcheU.