Медреформа в Україні: що зміниться для пацієнтів

Другий етап медичної реформи повинен розпочатись 1 квітня 2020 року. Станом на 21 лютого, 1373 лікарні в Україні подали пропозиції на медичні пакети. Що саме ця програма змінить для пацієнтів – читайте далі.

Спершу голова НСЗУ Оксана Мовчан розповіла, що 50% українців повідомили про нездатність проплатити медичні послуги, адже лікування є дорогим. Відтак Програма медичних гарантів допоможе оплатити лікування багатьох захворювань і знизити рівень смертності, зокрема від інсульту і онкологічних хвороб.

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Про те, як Програма медичних гарантій виглядати очима пацієнта пояснила директорка Департаменту комунікацій Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Тетяна Бойко на брифінгу.

На наступному кадрі показано всі медичні заклади в Україні, які розпочали другий етап реформі. Вони всі розмальовані відповідно до кількості медичних пакетів, на які подалися. Кожна з цих лікарень, відповідно до тих вимог, яким вона відповідає, може податися на певну кількість пакетів.

Всього пакетів медичних послуг є 27. один – первинна медична допомога, 26 з них – високоспеціалізована допомога.



Карта закладів, які подали пропозиції на групи послуг / НЗСУ

Медреформа: для пацієнтів існують дві обов'язкові умови

Для того, щоб скористатися можливостями Програми медичних гарантій, пацієнти мають укласти декларацію зі своїм сімейним лікарем, терапевтом або педіатром.

Для наступного рівня етапу реформи буде важливо електронне направлення, яке може надати сімейний лікар. Без електронного направлення можна звертатися лише до гінеколога, стоматолога, нарколога і психіатра.

Правом пацієнта залишається вільно обирати сімейного лікаря, а також згодом з електронним направленням вільно обирати, у якій лікарні це направлення акцептувати. Головне, щоб ця лікарня мала контракт з НСЗУ.

Що отримує пацієнт ?

На брифінгу запропонували розглянути приклад 65-річної Валентини Іванівної, яка підписала декларацію з дільничим терапевтом і користується програмою "Доступні ліки". Завдяки цій програмі вона заощаджує до 10% свого доходу у місяць. А у випадку, якщо трапиться будь-яка з найпоширеніших хвороб, програма медичних гарантій гарантує безкоштовні медичні послуги.

Так, у випадку інфаркту держава виділить на лікування близько 16 000 гривень, бронхіту – 5 207 гривень тощо. Тобто, уявімо, якщо у людини в 65-річному віці будуть діагностовані наступні хвороби, що на фото, тоді держава оплатить понад 72 тисячі гривень.



Приклад того, скільки держава може виплатити на лікування українця / НСЗУ

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