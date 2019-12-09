Медреформа, яку нам обіцяли, вже неможлива, – Литовченко

Очільниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції у Міністерстві охорони здоров’я Ірина Литовченко заявила про те, що тієї реформи, на яку чекають люди, вже не буде.

Втрачений шанс на реформу можна буде витягнути лише в тому випадку, якщо прийде новий лідер, який не боятиметься брати на себе негатив і говорити правду, розповіла Ірина Литовченко під час інтерв'ю УП Життя.

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Ірина Литовченко “Зміни в охороні здоров’я завжди болючі та викликають багато негативу. Має бути лідер, який не буде боятися брати на себе цей негатив і не боятися говорити правду. Тоді ривок можливий. Нинішнє керівництво хоче подобатися. А так не буває”.

За словами Литовченко, якщо з 1 квітня якісь зміни й справді розпочнуться, то ці рішення будуть половинчастими. Наприклад, законтрактують абсолютно всі лікарні, що означає – не з’являться додаткові ресурси на те, аби підняти хорошим лікарям заробітну плату.

В одному з відеозвернень Володимир Зеленський розповів, що Зоряна Скалецька пообіцяла з 1 квітня зробити всі медичні послуги безкоштовними. Але реформа зовсім не про це, а про те, що держава чітко скаже, що оплачено з податків громадян, а за що треба доплатити.

Відповідно, що пацієнти, які приходитимуть у лікарню, не знатимуть, які послуги надаються безкоштовно, а які – ні.

Ірина Литовченко “ Нерозуміння президента, прем’єра і людей, що на них чекає, зрештою викличе величезне розчарування".

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