Медреформі бути: Уряд схвалив старт другої хвилі

Кабінет міністрів України схвалив старт другої хвилі медичної реформи, що запланований з квітня 2020 року.

Повідомлення про схвалення другого етапу трансформації системи охорони здоров'я з'явилося на Урядовому порталі.

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Програма медичних гарантій для населення діятиме для всіх видів допомоги: первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків.

Держава фінансуватиме такі послуги через Національну службу здоров'я України.

Олексій Гончарук “Держава вже оплачує медичні послуги на рівні первинної ланки за принципом "гроші ходять за пацієнтом". Людина звертається до сімейного лікаря, педіатра або терапевта та отримує послуги безкоштовно. Лікар, який обслуговує багато пацієнтів, отримує гідну зарплатню. Тепер нові правила фінансування почнуть працювати для спеціалізованої медичної допомоги, так званої вторинної ланки”.

З 1 квітня програма медичних гарантій діятиме для всіх видів допомоги.

Також згідно з рішенням Уряду, з 1 січня 2020 року продовжується фінансування з держбюджету медичних послуг для надання первинної медичної допомоги.

Гончарук нагадав, що договори про медичне обслуговування населення медичні заклади укладають з Національною службою здоров'я України.

Для цього вони повинні перетворитися на комунальні некомерційні підприємства, поставити комп'ютери та інформаційну медичну систему для підключення до національної системи електронного здоров'я eHealth.

Уряд також ухвалив рішення щодо запровадження госпітальних округів для того, щоб пацієнти мали доступ до якісної та спроможної мережі медичних закладів.