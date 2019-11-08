Механізм гикавки: чому виникає та коли свідчить про проблеми

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Як позбутися гикавки
Як позбутися гикавки / spiritriau.com

Усі ми зіштовхувались з такою проблемою, як гикавка. Причини гикавки різні: вона може виникнути від вживання газованих напоїв чи від переїдання і зникнути так само раптово, як з'явитися. Однак, якщо гикавка триває довго, або з'являється систематично – слід йти до лікаря.

Чому ми гикаємо та як процес гикавки запускається, розповіла лікарка-невролог Людмила Підкуймуха.

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Що таке гикавка

Гикавка – це раптове та мимовільне скорочення м‘язів діафрагми. Одночасно з цим відбувається скорочення міжреберних м‘язів та закриття голосової щілини, яке і створює характерний звук.

Механізм гикавки запускається рефлекторною дугою та відбувається в такому порядку:

Подразник → еферентні (сприймаючі) волокна → (блукаючий нерв, симпатичні волокна) → головний мозок (центральна ланка) → діафрагмальний нерв, який й викликає скорочення м‘язів.

Будь-які чинники, що впливають на рефлекторну дугу в будь-якій точці можуть викликати гикавку.

Гикавка буває фізіологічною (короткочасною) та хронічною.

Фізіологічна гикавка (до 48 год) зазвичай виникає внаслідок розтягнення і (або) подразнення шлунка, що може провокуватись переїданням, вживанням газованих напоїв, холодною їжею.

Хронічна гикавка (понад 48 год) може мати різноманітні причини.

Коли гикавка стає небезпечною

Гикавка не є самостійним захворюванням, але може свідчити про хворобу. Зокрема, хронічна гикавка може мати причини центрального походження. 

Коли говоримо про причини центрального походження, слід розуміти, що йдеться про наявність пухлини, інсульти, травми головного мозку.

Нецентральні причини:

  • Захворювання середостіння(інфаркт, лімфаденопатія);
  • Захворювання верхньої частини животи (кишкова непрохідність, кила стравохідного отвору діафрагми, піддіафрагмальний абсцес, карцинома шлунку);
  • Токсичні та метаболічні причини: алкоголь, електролітні порушення
  • Медикаменти (протипаркінсонічні ліки, глюкокортикоїди, психотропні, анестетики)
  • Інші причини (психіатричні).

При хронічній гикавці рекомендовано зібрати ретельний анамнез та пройти комплекс обстежень для встановлення причини (рентгенографія, лабораторне обстеження, МРТ головного мозку при направленні спеціаліста).


Шматочок лимона може допомогти позбутися гикавки

Що рекомендують міжнародні настанови при фізіологічній гикавці

Рекомендації вказані на сайті МОЗ:

– Дихати у паперовий пакет;

– З'їсти повну ложку дрібного сухого цукру;

– Пити з протилежного краю склянки;

– Полоскати рот крижаною водою;

З хронічною гикавкою лікування серйозніше і лише за призначенням лікаря та після встановлення причини:

Можна використовувати антиконвульсанти, або міорелаксанти. 

В рідкісних випадках – фахівці можуть застосувати френектомію (перерізання діафрагмального нерва).

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Профілактика захворювань
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