Менопауза: коли починається, симптоми та наслідки

Клімакс – нормальний фізіологічний етап в житті жінки, під час якого відбувається гормональна перебудова, зменшується вироблення жіночих гормонів, згасає статева функція і здатність до дітородіння, поступово припиняються менструації.

Цей процес займає не дні і місяці, а роки, і може тривати до 10 років.

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Періоди клімаксу

Пременопауза починається з найперших ознак клімаксу і триває до останнього менструального циклу. В середньому вона настає після 40 років, коли виробництво естрогенів зменшується, місячні можуть стати нерегулярними, характер виділень теж може помінятися. Зазвичай під час цієї стадії жінки не відчувають будь-яких негативних відчуттів.

Менопауза настає після самої останньої менструації. Якщо критичних днів не було вже рік і більше, можна сказати, що жінка перебуває в менопаузі.

Нарешті, постменопауза – це період остаточної перебудови гормональної системи. Яєчники перестають працювати, кількість естрогену значно і постійно знижений. Всі жіночі органи, на які прямо впливають гормони, змінюються: матка може зменшитися, відбуваються зміни в молочних залозах, стає менше волосся в паху і т.д.

Коли починається менопауза

Клімакс може бути передчасним, раннім, своєчасним і пізнім. Передчасний настає до 40 років через порушення вироблення гормонів.

Причини такої ситуації можуть бути як генетичними, так і набутими (гормональні та гінекологічні патології, ожиріння або брак маси тіла, хіміотерапія та ін.). Раннім вважається клімакс, що наступив в 41- 45 років. У нормі клімакс приходить в 46-55 років. І якщо менструації закінчуються після 55 років, то це клімакс пізній.

Симптоми клімаксу

Перші ознаки клімаксу можуть з'являтися за кілька років до його настання і часто жінки не звертають на них уваги.

1. Нерегулярний, нестійкий цикл: може стати коротшим, пропуск менструації, виділення можуть стати мізерними і тривати менше днів.

2. Неприємні прояви в період ПМС, все частіші перепади настрою, пригнічений стан.



Менопауза впливає на роботу всього організму

3. Сухість у піхві, зниження лібідо.

4. Можуть початися припливи через порушення терморегуляції (жар приливає до обличчя і верхньої частини тіла). Вони можуть супроводжуватися головним болем, посиленим серцебиттям, пітливістю.

5. Зовнішні зміни: поява зморшок, сухості шкіри, волосся і нігтів.

6. Зміни артеріального тиску і серцевого ритму, проблеми зі сном.

Що робити, якщо починається менопауза?

Ці ознаки, характерні для пременопаузи, можуть тривати не один місяць і рік. Також пам'ятайте про те, що не завжди описані симптоми говорять саме про початок клімаксу: вони можуть сигналізувати і про інші порушення. Точний діагноз поставить тільки лікар!

Ваш план дій: якщо помітили у себе якісь ознаки клімаксу, потрібно відвідати лікаря-гінеколога. Також може знадобитися прийом ендокринолога.

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