Дональд Трамп закликав зменшити темпи тестування на COVID-19 у США. На думку американського президента, що менше тестів проводитимуть – то менше хворих виявлятимуть.

Трамп закликав сповільнити тестування

Американці вже провели більш ніж 25 мільйонів тестувань на коронавірус і саме тому вони на першому місці серед найбільш інфікованих країн. Таку думку Трамп висловив під час передвиборчої кампанії в Оклахомі, інформують ABCnews.

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Звісно, ви знайдете більше випадків. Тому я сказав своїм людям: "Сповільніть тестування, будь ласка". А то вони тестують і знову тестують, і тоді ще тестують – люди не знають, що відбувається,

– сказав Трамп.

Трамп похвалив себе за боротьбу з COVID-19

Глава Білого дому не забув похвалити себе за боротьбу з коронавірусною інфекцією. Він зазначив, що саме рішення закрити кордони для Китаю та Європи було визначальним.

Я врятував сотні тисяч життів,

– заявив Трамп.

На думку американського президента, його "феноменальні дії" оцінили недостатньо – особливо це стосується ЗМІ.

Зазначимо, що Трамп прибув до Талси, що у Оклахомі, незважаючи на те, що у 6 співробітників його виборчого штабу підтвердили COVID-19.

Байден розкритикував заяву Трампа

Чергову коронавірусну ідею Трампа вже прокоментував його суперник на виборах президента демократ Джо Байден. Байден написав у твітері: "Пришвидшіть тестування".

Президент Трамп щойно визнав, що він ставить політику вище за безпеку та економічний добробут американців – навіть у випадку, коли ми зафіксували найвищу кількість випадків коронавірусу за 2 місяці, і 20 мільйонів людей залишились без роботи,

– мовиться у повідомленні виборчого штабу Байдена.

Speed up the testing. — Joe Biden (@JoeBiden) June 21, 2020

Зверніть увагу! Представники адміністрації Трампа уже зазначили, що, ймовірно, президент жартував.