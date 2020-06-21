Менше тестів – менше хворих: у Трампа нова ідея щодо подолання коронавірусу
Дональд Трамп закликав зменшити темпи тестування на COVID-19 у США. На думку американського президента, що менше тестів проводитимуть – то менше хворих виявлятимуть.
Трамп закликав сповільнити тестування
Американці вже провели більш ніж 25 мільйонів тестувань на коронавірус і саме тому вони на першому місці серед найбільш інфікованих країн. Таку думку Трамп висловив під час передвиборчої кампанії в Оклахомі, інформують ABCnews.
Читайте також Проблеми Трампа перед виборами посилюються: у передвиборчому штабі спалах коронавірусу
Звісно, ви знайдете більше випадків. Тому я сказав своїм людям: "Сповільніть тестування, будь ласка". А то вони тестують і знову тестують, і тоді ще тестують – люди не знають, що відбувається,
– сказав Трамп.
Трамп похвалив себе за боротьбу з COVID-19
Глава Білого дому не забув похвалити себе за боротьбу з коронавірусною інфекцією. Він зазначив, що саме рішення закрити кордони для Китаю та Європи було визначальним.
Я врятував сотні тисяч життів,
– заявив Трамп.
На думку американського президента, його "феноменальні дії" оцінили недостатньо – особливо це стосується ЗМІ.
Зазначимо, що Трамп прибув до Талси, що у Оклахомі, незважаючи на те, що у 6 співробітників його виборчого штабу підтвердили COVID-19.
Байден розкритикував заяву Трампа
Чергову коронавірусну ідею Трампа вже прокоментував його суперник на виборах президента демократ Джо Байден. Байден написав у твітері: "Пришвидшіть тестування".
Президент Трамп щойно визнав, що він ставить політику вище за безпеку та економічний добробут американців – навіть у випадку, коли ми зафіксували найвищу кількість випадків коронавірусу за 2 місяці, і 20 мільйонів людей залишились без роботи,
– мовиться у повідомленні виборчого штабу Байдена.
Яка ситуація з коронавірусом у США?США – на першому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус. Станом на 21 червня COVID-19 діагностували у понад 2 мільйонів 255 тисяч американців, більш ніж 119 тисяч людей померли. Ще 617 тисяч – одужали.