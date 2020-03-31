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Мер Монастириська захворів на коронавірус

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У Андрія Старуха – мера Монастирська виявили коронавірус / Скриншот

У мера Монастириська Тернопільської області Андрія Старуха підтвердили коронавірус. Посадовець перебуває на самоізоляції.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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При цьому він додав, що разом з ним тест робив і його заступник – Андрій Гладиш, але його тест показав негативний результат.

Складно бути на передовій і залишитися повністю неушкодженим. Тільки що лабораторний аналіз підтвердив у мене позитивний результат на COVID-19. У мого заступника Андрія Гладиша, з яким ми разом здавали аналізи, результат негативний, він здоровий,
– зазначив міський голова.

При цьому він додав, що відчуває себе добре і у нього немає ніяких симптомів.

За його словами, останній місяць він почував себе добре, жодного разу не було ні підвищеної температури, ні інших симптомів. Дружина і син почувають себе нормально.

Лікарі стверджують, що більшість із нас перенесе це захворювання не відчуваючи його,
– додав Старух.

Він також повідомив, що проведе два тижні в самоізоляції та продовжить працювати.

Коронавірус на Тернопільщині: головне

  • У Тернопільській області зафіксували 78 випадків коронавірусу, 58 з яких – жителі Монастириського району. Зазначимо, що в цьому ж районі на коронавірус захворіли 27 медиків.
  • Від коронавірусу в області наразі померла 1 людина – мешканець все того ж Монастириського району. Хворому було 68 років.
  • У Тернопільській міській дитячій лікарні перебувають четверо дітей з підтвердженим діагнозом COVID-19. В реанімаційному відділенні міської дитячої лікарні лікують 1,5-річну дитину з Кременецького району. Маля у стабільно-важкому стані з пневмонією.
  • Перший випадок інфікування у Тернопільській області зафіксували 20 березня – захворів 57-річний священник. За даними МВС, в поліції підрахували, що хворий священник за тиждень контактував із понад 500 людьми. Після цього в Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Медицина Здоров'я Лікування Тернопіль Коронавірус в Україні Новини Здоров'я
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