24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Мережею ширяться чутки, що інкубаційний період коронавірусу – 27 днів: Данілов спростовує

- Читать новость на русском
Мережею ширяться чутки, що інкубаційний період коронавірусу – 27 днів / Getty Images

Сьогодні, 22 лютого, китайські ЗМІ поширили інформацію про те, що інкубаційний період коронавірусу може тривати до 27 днів. На це відреагував секретар РНБО Олексій Данілов, який заявляє, що інкубаційний період складає 14 днів.

Про це Данілов сказав на пресконференції в Нових Санжарах, де в санаторії Нацгвардії проходять обсервацію евакуйовані іноземці, українці, а також члени екіпажу з Уханя.

Читайте також: Евакуйованих з Уханя перевірятимуть на наявність коронавірусу кожні три дні, – МОЗ

Данілов наголосив, що українські фахівці підтримують контакт з багатьма лабораторіями світу і наразі ніхто офіційно не повідомляв про збільшення інкубаційного періоду коронавірусу з 14 до 27 днів.

"У нас є вірусологи, які зі світом спілкуються, і ніякого збільшення терміну не існує. Тим більше переважна більшість хворих виліковуються. Є одиниці в інших країнах, де по 1-2 людини помирають. Це люди похилого віку... Безпосередньо в Китаї більше померло", – заявив Данілов.

Важливо! Олексій Данілов за дорученням президента прилетів у селище Нові Санжари. Там 20 лютого сталися сутички через розміщення там для обсервації українців, які прибули з Китаю.

Що треба знати про сутички у Нових Санжарах

Увечері 19 лютого кілька сотень жителів селища Нові Санжари вийшли на масові протести. Вони виступали проти розміщення у тутешньому санаторії евакуйованих із китайського Уханя українців.

  • Вранці 20 лютого ситуація у селищі загострилася, і туди приїхала поліція та Національна гвардія України. Силовики також привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
  • Місцеві у цей час перекривали дороги, палили шини та навіть влаштували сутички з поліцією, під час яких 9 силовиків отримали поранення.
  • Надвечір 20 лютого правоохоронцям вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими. У цей час місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували серця.
  • Під час сутичок у Нових Санжарах поліція затримала 24 людей та відкрила 5 кримінальних справ. 21 лютого 23 затриманих відпустили.

коронавірус у цифрах кількість загиблих скільки одужали
Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Снігопади, ожеледиця і пориви вітру: де в Україні чекати негоду
сьогодні
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Олексій Данілов Нові Санжари Здоров'я Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза
20 лютого 13:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
20 лютого 08:20 "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі
Олександр Бевза
17 лютого 19:00 Паліативна допомога: що це, для кого створена та де її отримати
14 лютого 09:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук