Мережею ширяться чутки, що інкубаційний період коронавірусу – 27 днів: Данілов спростовує

Сьогодні, 22 лютого, китайські ЗМІ поширили інформацію про те, що інкубаційний період коронавірусу може тривати до 27 днів. На це відреагував секретар РНБО Олексій Данілов, який заявляє, що інкубаційний період складає 14 днів.

Про це Данілов сказав на пресконференції в Нових Санжарах, де в санаторії Нацгвардії проходять обсервацію евакуйовані іноземці, українці, а також члени екіпажу з Уханя.

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Данілов наголосив, що українські фахівці підтримують контакт з багатьма лабораторіями світу і наразі ніхто офіційно не повідомляв про збільшення інкубаційного періоду коронавірусу з 14 до 27 днів.

"У нас є вірусологи, які зі світом спілкуються, і ніякого збільшення терміну не існує. Тим більше переважна більшість хворих виліковуються. Є одиниці в інших країнах, де по 1-2 людини помирають. Це люди похилого віку... Безпосередньо в Китаї більше померло", – заявив Данілов.

Важливо! Олексій Данілов за дорученням президента прилетів у селище Нові Санжари. Там 20 лютого сталися сутички через розміщення там для обсервації українців, які прибули з Китаю.

Що треба знати про сутички у Нових Санжарах

Увечері 19 лютого кілька сотень жителів селища Нові Санжари вийшли на масові протести. Вони виступали проти розміщення у тутешньому санаторії евакуйованих із китайського Уханя українців.

Вранці 20 лютого ситуація у селищі загострилася, і туди приїхала поліція та Національна гвардія України. Силовики також привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

Місцеві у цей час перекривали дороги, палили шини та навіть влаштували сутички з поліцією, під час яких 9 силовиків отримали поранення.

Надвечір 20 лютого правоохоронцям вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими. У цей час місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували серця.

Під час сутичок у Нових Санжарах поліція затримала 24 людей та відкрила 5 кримінальних справ. 21 лютого 23 затриманих відпустили.



Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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