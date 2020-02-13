Мережу підірвав запальний ролик танців медперсоналу і людей, які лікуються від коронавірусу

Світ наляканий поширенням смертельного коронавірусу з Уханю, яким заразилося понад 60 тисяч людей. У соціальних мережах з'явилися відео, як медперсонал та пацієнти лікарні в Ухані роблять тренувальні вправи і танцюють для покращення настрою та атмосфери у час загальної паніки.

На роликах у мережі видно, як медичний персонал у захисних костюмах, рукавичках і масках танцює разом з пацієнтами, які інфіковані коронавірусом. Метою цього є покращення настрою людей в уханьській лікарні.

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"Ми сподіваємось покращити атмосферу і періодично робимо дихальні вправи і танцюємо з пацієнтами", – сказала Чен Сяоян, головна медсестра лікарні Чжуннана Університету Уханю, пише The Straits News.

Медперсонал і пацієнти, інфіковані коронавірусом, танцюють у лікарні: дивіться відео

У понеділок, 10 лютого, медичні працівники вивели на площу в лікарні сотні пацієнтів, щоб станцювати під жваву китайську пісню

"Пацієнти можуть бути в поганому настрої, адже потрапляють у незнайоме оточення. Крім того, дуже багато пацієнтів живе разом, тому вони можуть нервувати і тривалий час проводити в ліжку", – додала пані Чен.

Останні дані про поширення китайського вірусу:

Станом на 13 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1 355 людей. Загальна кількість інфікованих – 60 062 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 5 542 людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess".

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

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