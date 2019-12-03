Мертве серце вперше повернули до життя: відео

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Вперше трансплантували мертве серце / ifuun.com

Вчені з Університету Дьюка в США реанімували та трансплантували серце після того, як його донор помер.

Серце вдалося "оживити", після чого його успішно пересадили, пише The Daily Mail.

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Так, серце було взято від мертвого донора. Нам вдалося відновити приплив крові до серця, а також додати електроліти й кисень,
– зазначають лікарі.

Життєво важливий орган вдається зберегти живим протягом 6 годин після вилучення з донора.

Внаслідок успішного завершення цієї операції кількість донорських органів найближчим часом зросте. 

Лікарі не повідомляють кому належало серце, а також не називають ім'я людини, якій воно було пересаджено.


Зазвичай серце донора забирають від донора, чий мозок уже мертвий, але серце все ще б'ється

Перша пересадка серця була здійснена в 1967 році у Південній Африці. Через рік лікарі зі Стенфордського університету провели першу трансплантацію в США. 

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Лікування Трансплантація
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