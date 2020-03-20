Мертвим гроші не потрібні, – Геращенко сказав, коли введуть надзвичайну ситуацію по всій Україні

Українська влада готова запровадити режим надзвичайної ситуації на території усієї України, якщо коронавірус забиратиме сотні, або ж тисячі життів українців. Наразі динаміка поширення коронавірусу в Україні стрімко набирає обертів.

Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко під час ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера". Він наголосив, що світ стоїть на порозі глобальної пандемії, яку можна порівняти з епідемією іспанського грипу 1918-1919.

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Якщо у світі захворіє мільярд людей, може загинути 50-60 мільйонів. Якщо в Україні захворіє 10 мільйонів людей, можуть загинути 500-600 тисяч осіб,

– попередив Геращенко.

Геращенко також закликав усіх підприємців, які протестують проти жорстких заходів карантину, схаменутися і зберегти життя своїх співвітчизників.