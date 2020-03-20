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Мертвим гроші не потрібні, – Геращенко сказав, коли введуть надзвичайну ситуацію по всій Україні

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Антон Геращенко / Ліга.Нет

Українська влада готова запровадити режим надзвичайної ситуації на території усієї України, якщо коронавірус забиратиме сотні, або ж тисячі життів українців. Наразі динаміка поширення коронавірусу в Україні стрімко набирає обертів.

Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко під час ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера". Він наголосив, що світ стоїть на порозі глобальної пандемії, яку можна порівняти з епідемією іспанського грипу 1918-1919.

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Якщо у світі захворіє мільярд людей, може загинути 50-60 мільйонів. Якщо в Україні захворіє 10 мільйонів людей, можуть загинути 500-600 тисяч осіб,
– попередив Геращенко.

Геращенко також закликав усіх підприємців, які протестують проти жорстких заходів карантину, схаменутися і зберегти життя своїх співвітчизників.

 

Коронавірус в Італії 20 березня 2020 року
сьогодні
Автор: Емал Набі
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Міністерство внутрішніх справ Антон Геращенко Надзвичайний стан Надзвичайні ситуації Здоров'я Лікування
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