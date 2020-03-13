Мешканців села на Буковині, де живе хворий на коронавірус чоловік, перевірять

Медики перевірять на наявність інфекції мешканців села у Чернівецькій області, в якому виявили хворого на коронавірус чоловіка.

Про це повідомляє hromadske, посилаючись на заступницю директора департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марію Поліщук.

До теми Що відомо про стан хворої на коронавірус жінки з Житомирщини

Лікарі вже почали обдзвонювати мешканців села, у якому виявили випадок коронавірусу.

Сьогодні ми почнемо перевіряти й інших мешканців села, де він живе, тому що багато людей в цьому селі працюють в Італії, і багато повернулись нещодавно. Лікарі уже почали обдзвонювати мешканців,

– заявила Поліщук.

Лікарі підозрюють, що чоловік підхопив інфекцію від своєї жінки, яка нещодавно повернулась з Італії. Відтак, 13 березня її обстежать медики.

Що стосується самого пацієнта – то, за словами Марії Поліщук, його стан стабільний.

У нього температура від 37 до 38, нормально почувається. Він в інфекційному боксі,

– зазначила вона.

Поліщук також розповіла, що у Чернівцях обговорювали можливість запровадити жорсткіші заходи безпеки, зокрема закрити кінотеатри та скасувати розважальні заходи.

Нагадаємо, що 12 березня в Україні зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом – у літньої жінки з Житомирщини та чоловіка з Чернівецької області. Відтак, станом на 13 березня, в Україні зафіксовано 3 випадки зараження Covid-19.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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