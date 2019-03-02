Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти

26 вересня відзначають Всесвітній день контрацепції. У сучасному світі далеко не всі знають, як уникнути небажаної вагітності, правильно обирати протизаплідні засоби та захистити себе від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Про методи контрацепції та їхню ефективність – читайте у матеріалі Здоров’я 24.

Сьогодні набирає популярності термін "усвідомлена вагітність". Він означає право свідомо вибирати для кожної пари час для народження малюка.

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Методів контрацепції існує досить багато, залежно від вподобань та ціни. Проте кожен із них має свої "плюси" та "мінуси".

1. Оральні контрацептиви

Ефективність цих ліків при правильному застосуванні – більш ніж 99%, а при типовому – до 91%. Комбіновані оральні контрацептиви, або КОК, – це препарати, що впливають на організм жінки за допомогою гормонів.

"Тут важлива точність і регулярність. Або жінка буквально по годинах приймає таблетки, або будуть виділення. Заздалегідь передбачити ефект неможливо", – переконаний лікар-гінеколог МС "Добробут" Олександр Попков.

Проте: не можна вживати препарати під час вагітності, годування грудьми.



Оральні контрацептиви

2. Внутрішньоматкова система (ВМС)

Ефективність контрацепції коливається від 99,2 до 99,8%. Внутрішньоматкова спіраль перешкоджає прикріпленню заплідненої яйцеклітини у матці, гормональна спіраль виділяє гормон прогестерон, що забезпечує потрійний захист від вагітності.

ВМС є альтернативою для жінок, яким протипоказані оральні контрацептиви, пояснює доцент кафедри загальної практики та сімейної медицини Української військово-медичної академії Бесік Шамугія.

Спіралі вимагають постійного статевого партнера і відсутності хронічних інфекцій, бо без урахування цього чинника, можуть стати джерелом інфікування,

– зазначає лікар-гінеколог Олександр Попков.

Проте: ВМС підвищує ризик запалення, спричиняє больові менструації та підвищує ризик позаматкової вагітності. Вона встановлюється на довгий період – 5 років.

3. Презервативи

Існують два види презервативів – жіночі та чоловічі. Це єдиний вид контрацепції, який захистить не лише від небажаної вагітності, але й від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Ефективність застосування чоловічих презервативів (надягаються на пеніс) – 98%, жіночих (вводяться в піхву) – 95%.



Презервативи

"Використання цього методу залежить від чоловіка і не завжди можливо контролювати його використання. Жіночі презервативи відносяться, як і раніше, до розряду чудасій в Україні і більшість жінок не знають, як ними користуватися", – зазначає Олександр Попков.

Проте: ефективність чоловічих презервативів знижується через олійні речовини, креми або пошкодження.

4. Гормональні імпланти та ін’єкції

Гормональний імплант (невеликий пластиковий стрижень) вводять під шкіру руки, де він виділяє гормони. Такий метод контрацепції захищає на 90-99%. Він працює впродовж 5 років. А от гормональні ін’єкції вводять раз на 1-3 місяці.

Проте: при використанні гормонального імпланта завагітніти можна лише через 5 років. Ці види контрацепції можуть змінити менструальний цикл, спричинити головний біль, зниження сексуального бажання та збільшення ваги.

Не рекомендують лікарі використовувати їх жінкам, які не мають дітей.

5. Діафрагма зі сперміцидами

Діафрагма – це ковпачок з гнучким обідком, що вводиться у статевий орган жінки. Цей метод ефективний при застосуванні зі сперміцидами – речовинами у вигляді вагінальних свічок, кремів, таблеток, що вводяться всередину статевого органу жінки. Діафрагма зі сперміцидами захищає від незапланованої вагітності на 92-96%.

Сама по собі діафрагма ефективна на 71-88%, а сперміциди – до 70%.

"Сперміциди можуть зменшити ризик вагітності, оскільки вони руйнують оболонку сперматозоїдів, але, як правило, їх застосовують неправильно, тому виникає багато побічних ефектів", – пояснює Олександр Попков.

Проте: діафрагма повинна залишатися там ще щонайменше на 4 години після статевого акту.



Діафрагма

6. Стерилізація

Розрізняють чоловічу стерилізацію (вазектомія) та жіночу.

Цей метод має практично 100%-й контрацептивний ефект. У нього відсутні побічні ефекти, стерилізація не впливає на процес вироблення гормонів і не порушує менструальний цикл. З мінусів – безповоротність методу,

– пояснює Бесік Шамугія.

Тобто це означає, що після проведення стерилізації жінка та чоловік не зможуть мати дітей у майбутньому. Також існує ризик позаматкової вагітності.

7. Контрацептивний пластир

Цей вид протизаплідних засобів здатний вберегти жінку від небажаної вагітності на 99% при правильному застосуванні, а от при типовому показник знижується до 91%. Його клеять на шкіру. Він випускає гормони у тіло людини, вони діють лише 7 днів. Саме тому пластир необхідно змінювати щотижня.

Проте: гормональний пластир не рекомендують застосовувати жінкам з масою тіла понад 90 кілограмів. Також він може часто відклеюватися.



Контрацептивний пластир

8. Вагінальне кільце

Типове використання вагінального кільця має ефективність на 91%, а от при правильному воно може захистити жінку від небажаної вагітності на 99%. Гормони потрапляють у кров та забезпечують захист упродовж місяця.

Проте: кільце може змінити характер менструацій та має побічну дію, таку як порушення кровообігу та ризик виникнення венозного тромбоемболізму.

9. Перерваний статевий акт

Це найбільш давній метод контрацепції. Його суть полягає в тому, що чоловік витягає статевий орган ще до еякуляції. Ефективність такого методу становить до 80%.

"Метод перерваного статевого акту загрожує розладами потенції у чоловіків", – пояснює Бесік Шамугія.

За твердженням лікаря-гінеколога Олександра Попкова, найбільш ненадійним є метод перерваного статевого акту, а також календарний метод з "вираховуванням" дня овуляції і "ризикових" днів.

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Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність

Як обрати контрацептив

Існують рекомендації щодо застосування певних методів контрацепції.

Лікар Олександр Попков пояснює, що потрібно обирати протизаплідні засоби відповідно до ризиків. У молодому віці існує ризик інфікування та вагітності, тому найкраще підійде презерватив або презерватив в комбінації з оральними контрацептивами. У більш зрілому віці можливе використання внутрішньоматкових систем.

Передусім, якщо це гормональна контрацепція, КОК (оральні контрацептиви) – найбільш бажані у 18-35 років. Після 35 рекомендована зміна орального контрацептива, відповідно до віку обираються якісно інші препарати,

– пояснює гінеколог-ендокринолог клініки Into-Sana Наталя Сіліна.

Презерватив можна застосовувати у будь-якому віці, але він не бажаний у післяпологовому періоді. За словами лікаря Наталі Сіліної, у цей період при зміні оральних контрацептивів рекомендують внутрішньоматкову контрацепцію.



Як обрати контрацептив