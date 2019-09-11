В Україні заборонили "Мезим" однієї серії

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В Украине запретили Мезим – запрет на обезбаливающее Мезим
В Україні заборонили "Мезим" з маркуванням російською мовою / frauenboulevard.de

В Україні заборонили всі серії ліків для покращення травлення "Мезим" з маркуванням російською мовою. Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Розпорядження підписав голова Відомства Роман Ісаєнко 10 вересня.

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Мова йде про "Мезим" форте, таблетки, вкриті оболонкою, № 80 (20х4), виробництва Берлін — Хемі АГ, Німеччина, розфасовано та упаковано ЗАТ "Берлин-Фарма", Росія з маркуванням російською мовою.

Заборону за всі серії з маркуванням російською мовою та відповідним дозуванням прийняли через виявлення незареєстрованих на території України серій 1451118, 1491118, 1281018 ліків "Мезим".

В Україні заборонили
В Україні заборонили "Мезим" з маркування російською мовою

"Мезим" призначають при:

  • замісній терапії при зовнішньосекреторної недостатності функцій підшлункової залози (зокрема, при хронічному панкреатиті, муковісцидозі);
  • хронічних запально-дистрофічних захворювань шлунка, кишечника, печінки, жовчного міхура;
  • станах після резекції або опромінення органів шлунково-кишкового тракту, що супроводжуються порушенням перетравлення їжі, метеоризмом, діареєю (у складі комбінованої терапії);
  • розладі шлунково-кишкового тракту функціонального характеру (при кишкових інфекційних захворюваннях, синдромі подразненого кишечника і т.д.);
  • для покращення перетравлення їжі у пацієнтів з нормальною функцією шлунково-кишкового тракту;
  • підготовка до рентгенологічного та ультразвукового досліджень органів черевної порожнини.

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Ліки Шлунково-кишковий тракт
Джерело: Здоров'я 24
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