Ми бачимо тільки верхівку айсберга, – лікар про кількість хворих на COVID-19 українців

Лікар з досвідом роботи у найбільш небезпечних з епідеміологічної точки зору країнах світу Андрій Славуцький заявив, що в Україні роблять дуже мало тестів на COVID-19.Саме це є причиною того, що статистика є не високою, а за останню добу взагалі зафіксували більше тих, що одужали, ніж нових хворих.

Про це Андрій Славуцький розповів в ефірі 24 каналу, а також запевнив, що новина про більшу кількість людей, які одужали – добра, але очікувана.

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"Мене хвилює інше. Наші дані показують, що рівень позитивних результатів на тестування дуже високий – приблизно 35%. Це говорить про те, що недостатня кількість тестів проводиться і ми бачимо тільки верхівку айсберга", – сказав Славуцький.

Епідемічне поширення інфекції триває і та кількість тестів, яку ми робимо, просто не можемо сказати, на якому етапі поширення інфекції ми перебуваємо,

– зауважив експерт.

Він пояснив, що в Україні роблять приблизно 8 тисяч тестів за добу, водночас за даними ВООЗ – таких тестів треба робити приблизно 90 тисяч в день. "Саме тому ми дуже далекі до того, щоб контролювати епідемію", – підсумував Славуцький.



Чим відрізняються тести на COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Славуцький також додав, що під час послаблення карантинних обмежень люди повинні бути дуже обережними, адже буде більша ймовірність підхопити вірус.

Ризики під час послаблення карантину

Славуцький запевнив, що треба виходити з карантину, але робити це відповідально, адже вірус передається повітряно-крапельним шляхом. Саме тому найголовніше – тримати дистанцію.

Якщо тримати дистанцію 1,5 – 2 метри, тоді ризику зараження від інших осіб немає,

– сказав експерт.

"Те, що дозволяють ходити у компанії по 8 осіб – теж ризики є. Якщо після довгого сидіння на карантині друзі почнуть обійматись, цілуватись – однозначно це приведе до поширення інфекції", – додав Славуцький.

Чи захищає маска та рукавичі від зараження

Славуцький запевнив, що якщо людина почуває себе погано, кашляє, чхає – необхідно обов'язково одягати маску, адже у такому разі значно зменшується ризик поширення інфекції.

Коли ми в масці – це нас не захищає від інфекції, але це зменшує ймовірність поширення, якщо ця людина інфікована,

– пояснив лікар.

Він додав, що якщо людина не інфікована – маска не допомагає запобіганню зараження, але має певні переваги. "Ми менше торкаємось обличчя руками і себе обмежуємо", – сказав Славуцький.



Як правильно носити маску / Інфографіка 24 каналу

Також лікар зауважив, що не бачить сенсу, щоб люди носили маски на вулиці, коли гуляють на свіжому повітрі. При дотриманні дистанції носити маску, на його думку, не потрібно. Також він зазначив, що рукавиці теж не можуть гарантувати безпеку.

Я не бачу необхідності постійно в них (рукавицях – 24 канал) ходити. Ви і в рукавицях можете переносити інфекцію з одного місця на інше,

– сказав лікар.

Чи є ризик заразитись у ресторані

За словами Славуцького, необхідність у рукавицях є саме для офіціантів та інших працівників готельно-ресторанного бізнесу.

Якщо в ресторані офіціант обслуговує столик, при цьому перед кожним клієнтом змінює пару рукавиць – це має сенс,

– запевнив експерт.

Він висловив сподівання, що під час послаблення карантину бізнес відповідальне ставитиметься до епідемії. "Офіціант обслуговує людей, нахиляється – зараз це треба дистанціювати. Можливо, потрібен додатковий столик, де офіціант приноситиме їжу, а люди після цього забиратимуть", – припустив Славуцький.

Він також зазначив, що заразитися через посуд неможливо у тому разі, якщо він проходить термічну обробку.