Ми маємо початок другої хвилі COVID-19 в Україні, – Шмигаль
В Україні 19 червня зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус – 921 випадок. Прем'єр-міністр України зауважив, що фактично сьогодні ми маємо початок другої хвилі COVID-19.
Сталося це внаслідок недотримання протиепідеміологічних заходів населенням. Про це Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду, повідомляє 24 канал.
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Шмигаль додав, що в Україні вже дві області мають переповнені на половину лікарні.
Це є початок чергової або першої, або другої хвилі, називайте як хочете, хвилі COVID-19. Порятунок єдиний – соціальна дистанція, масковий режим, дезінфекція,
– нагадав прем'єр-міністр.
Він закликав українців не нехтувати елементарними правилами. І додав, що, попри високу температуру на вулиці та негативний вплив ультрафіолету на вірус, COVID-19 продовжує шукати собі нових жертв.
Кабмін посилює контроль
Шмигаль зазначив, Кабінет міністрів України має намір посилити контроль за дотриманням карантину в регіонах. Він пояснив, що уряд діятиме жорсткіше, аби запобігти великої кількості хворих. Водночас Шмигаль заявив, що деякі місцеві влади "хочуть бути хорошими для людей перед майбутніми виборами й послаблюють карантин".
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Чому знову можуть посилити карантин / Інфографіка 24 каналу
Кабінет міністрів України має намір посилити контроль за дотриманням карантину в регіонах