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Ми і не сподіваємось на покращення, – активістка з епіцентру спалаху СOVID-19 на Тернопільщині

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Яка ситуація в епіцентрі спалаху COVID-19 на Тернопільщині / GALKA.IF

У місті Монастириська, що на Тернопільщині, триває боротьба з COVID-19. В області вже зафіксували 36 випадків захворювання. Однак місцеві мешканці та медики запевнили, що медикаментів для лікування хворих у лікарнях області дуже мало, а також є лише 2 апарати штучної вентиляції легень.

Громадська активіста міста Монастириська Ірина Ванат в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі заявила, що 5 апаратів штучної вентиляції легень, які виділило Міністерство охорони здоров'я для лікарні у їхньому місті – так і не привезли.

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"На сайті МОЗ ми побачили, що нас забезпечили 5 апаратами штучної вентиляції легень. Це цинізм, адже протягом цього часу ми жодного апарату не отримали", – запевнила Ванат.

За її словами, у місцевій лікарні є два апарати штучної вентиляції легень.

Одному вже 11 років. Інший – орендований з Заліщинського району. До них підключені люди. Є ще третій пацієнт, якому дуже потрібен апарат, але такої можливості немає,
– пояснила Ірина Ванат.

Активістка розповіла, що ситуація в області лише погіршується, адже ще вчора апарати були вільні, а сьогодні їх вже не вистачає.

"В нас немає змін і я можу сказати, що ми і не сподіваємось на покращення. Протягом 2 тижнів влада нас не чує, чиновники теж. Ми стукаємо у всі можливі двері", – сказала жінка.

Вона ствердила, що медики Монастириська не збираються писати заяви на звільнення, як це зробили працівники Тернопільської лікарні. Однак додала – якщо ситуація і надалі не зміниться, то впевнена, що ситуація стане такою ж.

Довідка. 29 березня 2020 року стало відомо, що з інфекційного відділення однієї з лікарень Тернополя через небезпеку захворіти на COVID-19 звільнилися 8 лікарів. Головний лікар пояснив, що зарплата у розмірі 4 тисячі гривень не мотивує медиків наражати себе на небезпеку.

Також активістка сказала, що у них не вистачає тестів на виявлення COVID-19, а також звичайних медикаментів.

До середи в нас ще будуть ліки, жарознижуючі, а далі – нічого,
– зазначила Ванат.

Що відомо про спалах COVID-19 на Тернопільщині? Перший випадок інфікування COVID-19 у Тернопільській області зафіксували 20 березня. Захворів 57-річний священник. За словами МВС, в поліції порахували, що хворий священник за тиждень контактував із понад 500 людьми. Після цього в Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації. 25 березня від COVID-19 помер чоловік.

коронавірус
Правила,які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Новини України Лікарня Тернопіль Лікування
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