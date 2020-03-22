24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Ми не можемо стримати ситуацію і вже не рахуємо мертвих, – медсестра про ситуацію в Італії

- Читать новость на русском
В Італії зараз найскладніша ситуація з коронавірусом у світі / Ілюстративне фото / Getty images

Медики в Італії працюють у постійному стресі та напруженні через епідемію Covid-2019, що триває у країні. Багато із них інфікуються та змушені залишатися вдома, тим часом у лікарнях залишаються працювати одиниці.

Найгірша ситуація з хворими й надалі – на півночі Італії. Зокрема, – у Ломбардії, там ситуацію вже не спинити. Про це розповіла медсестра з Мілану Даніела. Вона лікує тяжкохворих коронавірусом у цьому регіоні. Відеозвернення медсестри оприлюднило "Настоящее время".

Надія є В Італії від коронавірусу вилікували 95-річну жінку: вона заразилась однією з перших

"Ми працюємо в умовах тотальної надзвичайної ситуації. Проблема в тому, що багато хто з працівників лікарні перебувають вдома, оскільки їх тести на COVID дають позитивний результат. Так що нас тут залишаються одиниці, щоб займатися всім", – розповіла медпрацівниця про складність роботи.

Водночас, жінка повідомила, що в Мілані з дня на день має завершитися будівництво лікарні San Raffaele. Саме там прийматимуть пацієнтів в інтенсивній терапії з провінцій Бергамо і Брешія, де ситуація найскладніша. Лікарню зводять коштом пожертвувань.

Водночас, Даніела додає: медики увесь час працюють у стані сильного стресу і напруги.

Ми продовжуємо приймати важких пацієнтів з інших лікарень цієї провінції. На жаль, ми не можемо стримати ситуацію в Ломбардії. Там високий рівень зараження, і ми вже більше не рахуємо мертвих,
– додала жінка.

Відеозвернення медсестри з Мілана:

Увага! Місцева влада вирішила запровадити більш суворі карантинні заходи у регіоні Ломбардія через поширення Covid-2019. Там збираються заборонити людям займатися спортом на свіжому повітрі, закривають щотижневі ринки та зупиняють будівництва.

Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах
сьогодні
Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Жертви Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
20 березня 17:56 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
20 березня 14:56 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
19 березня 19:53 Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Анастасія Кушпіт
18 березня 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
18 березня 17:27 Фавіпіравір проти коронавірусу: чому виникають сумніви в ефективності препарату
Анастасія Кушпіт
Новини
Більше новин
Залиште відгук