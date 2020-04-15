Ми не можемо втручатись у справи церкви: Степанов попросив українців залишатися вдома на свята

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців залишатися на Великодні свята вдома. Адже попри фізичну розділеність, духовно можна бути разом. Також Степанов закликав не йти на Великодню службу до храмів, а освячувати паску онлайн.

Про це повідомив Максим Степанов у відеозверненні до українців.

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Степанов зазначив, що розуміє наскільки довгоочікуваним є Великдень для українців і що попри карантин свято повинно відбутись.

Максим Степанов "Зі свого боку Уряд забезпечив просту доставку через Укрпошту вже освячених Великодніх пасок. Влада домовилась про онлайн та телевізійну трансляцію церковних служінь. Ми не можемо втручатись у справи церкви, але можемо просити вас залишатись вдома, навіть у свято" .

Степанов також зауважив, що попри те, що українці змушені на деякий час бути роз'єднаними фізично, але не духовно.

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Молитва, родина, любов до близьких, віра — те, чого ніхто й ніщо не може позбавити,

– додав Степанов.

Адже через коронавірус в Україні 1248 проведуть це свято у лікарні, а 98 уже ніколи не зможуть відсвяткувати Великдень.

Максим Степанов “ Я знаю, що якими б різними ми не були, у нас всіх є одне спільне бажання — щоб ці цифри скоріше почали зменшуватись. Та ми можемо зробити це тільки разом ”.

Очільник МОЗ попросив залишатися вдома. Не тому що МОЗ рекомендує чи лікарі просять, а заради себе, заради своїх близьких і найрідніших.

Дивіться відеозвернення міністра МОЗ Максима Степанова

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