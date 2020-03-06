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Ми не збираємося закривати жоден медичний заклад, – Шмигаль

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Денис Шмигаль / 24 Канал

Новопризначений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що медична реформа буде продовжуватись, але з інакшими пріоритетами.

Про це він заявив під час години запитань до нового уряду. 

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
“Ми пройшли величезний шлях до медичної реформи, за суб'єктивними оцінками 80% шляху пройдено. Якщо нині повертати назад – це буде означати знищення системи охорони здоров'я. Ми будемо рухатися вперед, немає іншого шляху, але будемо орієнтуватися на пацієнта і на лікаря. Тому у нас немає мети закривати медичні заклади та звільняти медиків”.

Він також додав, що мережу лікарень невідкладної медичної допомоги вже визначили. Це зробили за урядовою методикою, а опорні лікарні визначені за критерієм доступності швидкої до них. 

Відповідаючи на питання про закриття НЗСУ, він зазначив, що це неправда і маніпуляція.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Медична реформа Денис Шмигаль Здоров'я Медицина
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