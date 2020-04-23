Ми все ще на початку пандемії коронавірусу, – Меркель про прогнози завершення карантину

Епідемія коронавірусу триває у Німеччині. Незважаючи на те, що деякі країни почали послаблювати карантин, Ангела Меркель переконана, що це тільки початок.

Канцлерка Ангела Меркель під час виступу у Бундестазі заявила, що Німеччина все ще перебуває на початковій стадії пандемії коронавірусу і їй доведеться довго жити з нею, пише Bild.

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Ніхто б не хотів цього почути. Ми не живемо у фінальній фазі пандемії, ми все ще на початку,

– сказала Меркель.

Канцлерка вважає, що при цьому країна виграла час для зміцнення системи охорони здоров’я.

Ангела Меркель охарактеризувала обмеження основних прав у зв'язку з пандемією коронавірусу як "демократичну вимогу".

Вона підкреслила, що знає, наскільки важко переносити обмеження жителям Німеччини. Однак жорсткі обмеження необхідні, аби пережити кризу.

За словами Меркель, пандемію коронавірусу зупинить тільки викцина.

Що відомо про коронавірус у Німеччині

Станом на 23 березня у Німеччині зафіксували 150 648 випадків інфікування, 5 315 людей померли, а 103 300 – одужали.

Одним із факторів, який пояснює низьку смертність від коронавірусу, є надзвичайно велика кількість тестів, що проводяться в Німеччині.

У Німеччині погодили план поступового виходу з режиму карантину, більшість обмежень діятиме до 3 травня. Поступово відновлюватимуть навчання у школах.

В Німеччині почали випробувати вакцину проти коронавірусу на людях.

Загалом влада країни заявляє, що ситуація з пандемією контрольована.

Як світ починає виходити з жорсткого карантину – читайте у матеріалі 24 каналу.