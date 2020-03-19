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Ми залишаємося тут заради вас, – медики звернулися до українців через коронавірус

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Медики звернулися до українців через коронавірус / Фото з фейсбуку пресслужби МОЗ

Міністерство охорони здоров’я вкотре закликало українців залишатися вдома під час карантину.

МОЗ у фейсбуці опублікувало фото медичних працівників, які тримають у руках таблички із закликом не порушувати правил карантину через коронавірус.

Тим часом Києво-Печерська лавра ігнорує карантин та закликає обійматися: відео

Ми залишаємося тут заради вас. Будь ласка, залишайтеся вдома заради нас,
– закликали лікарі.

На фото медичні працівники усі одягнуті захисні маски та рукавички.

МОЗ наголошує, що такі заходи потрібні для того, аби всі скоріше могли повернутися до нормального ритму життя.

Що відомо про карантин в Україні

  • Карантин триватиме щонайменше до 3 квітня.
  • Наразі підтвердили 16 випадків захворювання на коронавірус, 2 з них – летальні.
  • Через загрозу поширення коронавірусу влада посилила обмежувальні заходи: закрили ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.
  • Українцям наполегливо рекомендують залишатися вдома.

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Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Карантин в Україні 2020 Здоров'я Лікування Новини України Медицина Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я
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