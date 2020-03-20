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Ми зіштовхнулися зі світовою конкуренцією за медзасоби і навіть за лікарів, – Шмигаль

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Денис Шмигаль / Кабмін

Україна зіштовхнулась із серйозною конкуренцією між країнами за медичні засоби, обладнання і навіть за лікарів, які працюватимуть в умовах карантину.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Актуально Україна скасувала мита на ліки та медобладнання через коронавірус

Ми працюємо практично цілодобово! Ситуація напружена не лише в Україні, а й у всьому світі. Країни змагаються навіть за людський ресурс. Масок не вистачає, виробників мало,
– запевнив Шмигаль.

За його словами, уряд контактує з усіма країнами і міжнародними організаціями щодо вирішення питання забезпечення українців усім необхідним.

Що відомо про скасування мит на ліки і медобладнання через коронавірус

  • Через ситуацію із коронавірусом Кабінет Міністрів скасував мита і ПДВ на певний перелік ліків та медичного обладнання.
  • Так, Кабмін звільнив від сплати ввізного мита і ПДВ певний перелік лікарських засобів, медичних виробів і обладнання, необхідних для запобігання поширення COVID-19, а також для локалізації та ліквідації спалаху.
  • Окрім того, Уряд спростив порядок закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу Україною. Таке рішення буде діяти до 19 квітня 2020 року.

Коронавірус в Україні: останні новини

  • Станом на 20 березня лабораторно підтвердили 29 випадків зараження коронавірусом. Три з них – летальні. 
  • Проте є й хороша новина – у Чернівцях вилікували першого хворого
  • від коронавірусу. Повторний тест, який провели чоловікові, показав негативний результат. 20 березня його мають виписати з лікарні, він повернеться додому.
  • З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.
  • Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
  • На час карантину не працюють усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії.

коронавірус
Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

Сніг, хуртовини і шквали вітру: в Україну йде негода
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Автор: Емал Набі
Теги: Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Ліки Медицина Денис Шмигаль Здоров'я Лікування
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