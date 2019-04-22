Міфи про сон, які нас вбивають

Учені з Нью-Йоркського університету зібрали найпоширеніші міфи про сон, які шкодять здоров'ю людей та скорочують життя.

Міфи дослідники спростувала з наукової точки зори, передає BBC.

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Міф №1: людина може спати менше 5 годин без шкоди для здоров’я

Вчені наголошують, що цей міф є одним з найруйнівніших для здоров’я людини, бо є велика кількість доказів, що такий короткий сон суттєво збільшує ризик несприятливих наслідків для здоров'я.

Міф №2: алкоголь перед сном допомагає краще спати

Вчені пояснюють, що алкоголь може дозволити вам швидше заснути, але в підсумку він суттєво знижує якість сну. Такий наслідок буде незалежно від того, що ви випили — бокал вина, віскі або пляшку пива.

Міф №3: перегляд телевізора допоможе розслабитися перед сном

Новини або фільми з насильством навпаки можуть викликати безсоння або стрес. Крім того, синє світло від телевізора, смартфона чи планшета може викликати затримку виділення мелатоніну – гормону сну.

Міф №4: якщо не можеш заснути, то треба залишатися в ліжку і намагатися далі

Через таку поведінку ліжко починає асоціюватись з безсонням, і надалі людині все складніше заснути. Для цього потрібно до 15 хвилин, а якщо цього не вдалося зробити, то треба встати з ліжка, змінити обстановку і зробити щось бездумне – наприклад, зібрати та скласти свої шкарпетки.



Сон коротший, ніж 5 годин шкідливий

Міф №5: можна перезавести будильник на декілька хвилин

Коли дзвонить будильник, то треба одразу вставати, бо в разі, якщо ви заснете ще на декілька хвилин, цей сон буде дуже неякісним. Учені рекомендують розкрити штори та отримати якнайбільше яскравого світла.

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Міф №6: хропіння не є небезпечним

Хропіння може бути не шкідливим, але також може призвести до апное уві сні коли стінки горла розслаблені та звужуються, що може викликати короткострокову зупинку дихання.

Люди з такими проблемами більш схильні до виникнення високого тиску, нерегулярного серцебиття та серцевого нападу чи інсульту. Про цю небезпеку може сигналізувати гучне хропіння.

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