Найцікавіші міфи, які спростувала Супрун у 2019 році

Тема здоров'я турбує чи не кожного, а відтак рекомендацій та порад щодо того, як його підтримувати – безліч. Втім, не усі вони вірні та дієві, а часто навпаки – шкідливі. Крім Здоров'я 24 міфи активно руйнує й Уляна Супрун. Які з них, на нашу думку, були найцікавішими – читайте у матеріалі.

Перевірте, чи вірите ви "шаманським рекомендаціям", чи таки перейшли на сторону доказової медицини.

Читайте також: Що їсти, щоб бути здоровим: тренди харчування у 2019 році

Міф №1 Відісплюсь на вихідних

Якщо ви досі сподіваєтесь "відіспатися на вихідних", мусимо вас розчарувати – це неможливо.

"Відсипання" на вихідних не здатне в тривалій перспективі запобігти проблемам зі здоров'ям, якими загрожує брак сну.

За вихідні не можна компенсувати нестачу сну. До того ж, таке "відсипання на вихідних" може мати негативні наслідки – "соціальний джетлаг". Це коли, ми не можемо заснути в неділю ввечері та прокинутися вранці в понеділок, адже біоритми та режим збились. А такий збій може спричинити неконтрольоване відчуття голоду, нестачу енергії, погане самопочуття.

Уляна Супрун радить спати повноцінно впродовж тижня, аби не було потреби надолужувати сон на вихідних.

Міф №2 Біг шкодить суглобам

Фізична активність, зокрема, біг не можуть "стерти" суглоби, переконує Супрун. Спорт навпаки покращує стан суглобів. Підтвердження тому численні дослідження: у марафонців поширеність остеоартриту у два рази нижче у порівнянні з людьми, що не займаються спортом.

Вчені перевірили за допомогою МРТ зміни у суглобах напівпрофесійних бігунів та бігунів-аматорів. Вимірювання проводили до марафону та після. Змін у хрящах та кістках, що утворюють суглоби не виявили.

Ба більше, Супрун не радить припиняти бігати навіть тим, у кого вже розвинувся остеоартрит, адже фізична активність є одним з основних лікувальних методів.



Як бігати, щоб не шкодити суглобам/Фото:Unsplash

Шкоду мікрохвильовки значно перебільшують. Часто можна почути думки, що мікрохвильова піч випромінює радіацію та призводить до раку. Втім, цьому немає жодних доказів.

Що стосується приготування їжі в мікрохвильовій, то слід зазначити, що наприклад під час варіння овочів традиційним способом – руйнується майже половина усіх корисних елементів та вітамінів, в той час як під час готування в мікрохвильові – приблизно чверть.

В цілому, що менше їжа піддається нагріванню, то більше поживних речовин вона зберігає. Мікрохвильовка краща за варіння, бо вітаміни не виварюються у воду, а приготування займає менше часу, що теж допомагає зберегти користь продукту.

Втім, щодо розігрівання їжі, є важлива умова, якої слід дотримуватися – використовувати лише безпечні місткості для підігріву їжі: скляний чи керамічний посуд, якщо використовуєте пластик, слідкуйте аби на ньому було відповідне маркування, яке це дозволяє.

Вітамін С не дієвий під час лікування застуди та навіть не дуже дієвий як профілактичний засіб. Відтак, додатково споживати його немає причин.

А от передозування цим вітаміном збільшує ризик утворення каменів в нирках. А понад два грами вітаміну С на добу можуть спричинити нудоту, діарею, печію, блювоту, головний біль та безсоння.

Втім, це важливий вітамін для нашого організму, бо він залучений до утворення колагену та відновлення сполучної тканини, кісток та шкіри, покращує засвоєння заліза, організм не утворюює самостійно вітамін С, тому його слід отримувати з їжі.



Вітамін С не допоможе вилікувати застуду/Фото: Unsplash

"Чистка судин" за один раз можлива тільки шляхом хірургічного втручання, проте навіть нанотехнології не можуть зробити цього повністю і назавжди. Щоб вилікувати атеросклероз, слід докорінно змінити спосіб життя: змінити раціон, бути фізично активним, відмовитись від куріння та контролювати тиск. Іноді варто приймати сатини – ліки для контролю холестерину.

Це досить підступне захворювання, часто люди дізнаються про нього на пізніх стадіях, коли починаються проблеми з серцем чи ногами. Відтак, важливо після 45 років здавати аналіз на холестерин.

Насправді, масаж простати не допоможе вилікувати чоловічі захворювання. Уляна Супрун наголосила, що його потрібно застосовувати лише в діагностичних цілях. Незначне полегшення від масажу справді можливе, завдяки відтоку рідини, однак, проблеми масаж не усуне.

Уляна Супрун “Просто були часи, коли такий досить інтимний масаж був єдиним засобом допомоги пацієнту. Зараз, на щастя, є можливість лікувати пацієнта, а не ділянку тіла, і діяти за допомогою ефективних лікарських засобів і змін способу життя. Масаж простати як лікувальна процедура НЕ входить в жодні гайдлайни з урології”.

До того ж, масаж простати може бути болючим та небезпечним.

Зокрема може спричиняти: кровотечу, запалення шкіри, поширення метастазів раку простати, пошкодження прямої кишки, синці, робити масаж простати не можна, якщо є аденома (збільшення) чи рак простати та інфекційні хвороби сечо- і сім'явиносних шляхів.

Болісні менструації – це ненормально, це порушення менструального циклу, що мають назву дисменорея. Вона може бути первинною та вторинною.

У 45%-46% жінок болісні менструації, більшість з них не звертається по допомогу до лікаря. А дарма, лікар може запропонувати комплексні гормональні контрацептиви чи гормональну терапію в низьких дозах і це допоможе жінці позбутися болю, поверне фертильність та повноцінне життя.

Первинна дисменорея виникає у підлітковому віці, при відсутності тазових патологій, больові відчуття пояснюються високим рівнем простагландинів.

Вторинна дисменорея виникає у 10% жінок з болісними менструаціями після 25-30 років. Причинами виникнення можуть бути: ендометріоз, аденоміоз, фіброми в матці, запалення органів малого таза, поліпи в кишківнику, лейоміосаркома матки, ектопічна (позаматкова) вагітність, стеноз (звуження) цервікального каналу.

Вчасне звернення до лікаря врятує не лише від менструального болю, а й допоможе зберегти здоров’я. Тому, не слід вважати біль нормою, краще зрозуміти причину та усунути її. Це важливо!

Міф №8 Психосоматика онкозахворювань

Немає досі наукових обґрунтувань про психосоматику онкозахворювань. Рак – не психосоматична хвороба!

Рак виникає через мутацію чи дію вірусу. Одна чи кілька клітин починають безконтрольно ділитися. Пухлина збільшується і метастазує — поширюється в інші частини тіла. Існує понад 200 типів раку, кожен з яких має свої механізми розвитку, клінічну картину, потребує окремої терапії, і, на жаль, по-своєму вбиває".

Емоції ніяк не сприяють розвитку чи поширенню раку. На ризики розвитку раку впливають спадковість та спосіб життя. А коли йдеться про вплив довкілля та спосіб життя, доцільно говорити "збільшує ймовірність раку", а не "викликає рак".



Психологічна підтримка важлива для онкохворих/Фото: Unsplash

А от стверджувати, що рак виникає через образи чи нелюбов до себе те саме, що казати, що жертви насилля самі спровокували насильника.

Щоб знизити ризик раку, треба користуватися сонцезахисними кремами, презервативами, респіраторами, їсти просту їжу, контролювати вагу та не курити. Керуватися принципами доказової медицини та консультуватися з лікарем при появі проблем зі здоров’ям.

Немає досліджень, які підтвердили б цілющі властивості бджолиних продуктів, позитивний вплив на організм введення бджолиної отрути внаслідок укусів бджіл. Таке лікування передбачає високу ймовірність побічних ефектів.

Лише в Україні існує ще один цікавий та сумнівний метод лікування за допомогою бджіл – ночівля у спеціально обладнаному будиночку – людям пропонують лежати на ліжку, під яким є вулик з комахами.

Скоріш за все таке "лікування" не принесе якоїсь особливої шкоди для організму, але й обіцяної користі також. Засновники цього способу, м'яко кажучи, перебільшують його оздоровчі ефекти.