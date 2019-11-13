Міфи в гінекології: які бюстгальтери носити і коли треба народжувати
Гінекологія, як і будь-яка інша лікарська сфера, встигла обрости певними міфами та стереотипами.
Абсурдними міфами, пов'язаними з жіночим здоров'ям, поділилась лікарка-гінеколог Катерина Серьогіна.
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Народжувати – чим раніше, тим краще
Народжуйте тоді, коли ви з партнером до цього готові: в емоційному, фізичному і, звичайно, фінансовому плані.
Просто пам'ятайте про те, що після 35 років якість яйцеклітин значно погіршується. ⠀
Огляд гінеколога – це боляче
Це не зовсім приємна процедура, проте нічого болючого у ній немає. Заради себе та свого здоров'я цілком можна потерпіти один раз в рік по кілька хвилин.
Бюстгальтери з кісточками не викликають рак молочної залози
Ерозію потрібно припалювати
Почнімо з того, що ерозія матки – іноді є ектопією шийки матки та являється нормою. У деяких випадках це ознака запального процесу, що вимагає медикаментозного лікування.
Не варто відкидати й такий варіант, що ерозія може бути симптомом передракового стану, тому, насправді, важливо йти до гінеколога та прислуховуватись до його порад, а не старших родичів.
Від бюстгальтера з кісточками виникає рак грудей
Вважається, що бюстгальтери з кісточками перетискають лімфатичні судини, через що відбувається накопичення токсинів, а згодом рак і смерть. Цей міф з'явився в 1995 році завдяки книзі "Одягнений в вбивство", а потім поширювався і підкріплювався у суспільстві.
Проте Американське онкологічне товариство досі ніяк не може знайти взаємозв'язку між кісточками в бюстгальтері та раком грудей. Носите ви ліфчик з кісточками чи ні – це ваша справа. Зовсім інше питання, чи носите ви малий бюстгальтер, який занадто сильно перетискає груди.
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