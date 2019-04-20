Чому виникає мігрень

Лікування мігрені потрібно починати з виявлення тригерів – факторів, які можуть спровокувати приступ.

Мігрень можуть викликати психофізіологічні чинники: стрес, хвилювання, тривога, надмірне навантаження, фізична або психічна втома, навантаження м'язів шиї, підйом вантажів, вихідні, відпустка, розповіла лікар-невролог Олена Гайворонська.

Читайте також: Чому паморочиться голова

Також причиною мігрені може бути недосипання або надлишковий сон, зміна часових поясів.

Екзогенні фактори: зміна погоди, яскраве світло, шум, тривалий перегляд телевізора, сильні запахи, куріння, гаряча ванна.

Гормональні та соматичні фактори: менструація, підвищення тиску, оральні контрацептиви та інші лікарські препарати, біль в ділянці обличчя.

Мігрень – симптоми Пульсація та біль з одного боку голови;

безсоння та інші порушення сну;

запаморочення;

больові відчуття позаду шиї, а згодом – ближче до голови;

сльозотеча та закладеність носа, що є передвісниками мігрені;

біль в очах або у ділянці за ними;

нерідко виникає блювота та нудота;

похмільний синдром після мігрені – слабкість, запаморочення у голові, нездатність концентрувати увагу.

Дієтичні фактори: недостатнє/нерегулярне харчування, шоколад, цитрусові, сир, червоне вино і інший алкоголь, горіхи, банани, цибуля, оцет, боби, солоні, копчені, мариновані і консервовані продукти, авокадо, помідори, яйця, ковбаса і сосиски, йогурт , сметана, кава, ягоди і фрукти, газована вода, хліб, дуже солона або дуже солодка їжа.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.