Що таке мігрень, симптоми та як з нею боротись

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Мігрень: що робити, симптоми, як попередити напад / unsplash.com

Мігрень – це незвичайний головний біль. Вона має приступи, найчастіше біль є пульсуючим і дуже сильним. Настільки, що стає складно зосередитися на справах або відпочинку. Це сильно впливає на якість життя і на працездатність.

На жаль, навіть лікарі до неї відносяться недостатньо серйозно: оцінюють її як незначну скаргу, не розповідають пацієнтам про природу хвороби й про ліки, крім звичайних знеболювальних. Здоров'я 24 розібралось в цих питаннях.

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Симптоми мігрені

Крім болю в голові з'являється чутливість до світла або звуку. Вона може бути не дуже сильною, коли злегка дратує світло в офісі або просто не хочеться вмикати музику. Але може бути й так, що вийти з тихої і темної кімнати практично неможливо.

Іноді з'являється нудота і блювота, стає важче думати. А ще інколи виникає аура. 

 
Аура – що це?

Так неврологи називають короткі неврологічні порушення перед початком мігрені. Найчастіше аура буває зорова – у вигляді короткочасного порушення зору. Виглядає це, як мерехтлива пляма, яка може рухатися під час нападу. 

Як лікувати мігрень? 

На жаль, нині не існує ліків, які зможуть повністю вилікувати від мігрені. Але можна зменшити кількість нападів, скоротити їх тривалість і полегшити біль.

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Що робити при нападі мігрені?

При приступах мігрені можуть допомогти лише два види ліків: нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) та тріптани. Інколи лікарі призначають протиблювотні ліки. 

НПЗП – це знеболюючі ліки (наприклад, ібупрофен і парацетамол). Їх можна купити в аптеці без рецепта. Тріптани – це спеціальні препарати, які створені проти нападів мігрені. Їх продають за рецептом, який виписує лікар. Протиблювотні препарати, крім свого прямого призначення, підсилюють дії тріптанів.

Які ліки приймати – залежить від тяжкості нападів і того, чи допомагає людині конкретні ліки. Спочатку лікарі призначають НПЗП. Якщо вони не допомагають – виписують тріптани. Якщо не допомагають і вони, використовують різні комбінації цих ліків. 

Як зрозуміти, що ліки допомагають? Біль має пройти або значно ослабнути протягом 2 годин та не повернутися протягом 48. Але, на жаль, не існують ліки зі стовідсотковою ефективністю. Якщо препарат знімає два нападу з трьох, він вважається ефективним.

Мігрень може серйозно псувати якість життя
Мігрень може серйозно псувати якість життя \ unsplash.com
 

Що викликає мігрень? 

Існують провокуючі фактори мігрені і вони можуть бути різними в окремих пацієнтів.

  • запахи;
  • яскраве світло;
  • недосип;
  • голод;
  • алкоголь;
  • стрес;
  • кава;
  • якийсь продукт.

Постарайтеся зрозуміти, що саме викликає мігрень у вас та уникайте цього. 

Народні методи лікування мігрені

Існують багато методів народної медицини, які не мають жодної підтвердженої ефективності. Не експериментуйте, а зверніться до лікаря, оскільки мігрень може серйозно псувати життя. У людей з мігренню вищий ризик зустрітися з тривожним або депресивним розладом. Через головний біль бувають проблеми з робочими обов'язками або успішністю в школі. Ще до них додається страх від постійного очікування нового нападу. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Мозок
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