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Миколаївська область досі тримається: наразі жодного зафіксованого випадку коронавірусу

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У Миколаївській області поки жодного зафіксованого випадку / svidok.info

З початку року до лікарів з підозрою у себе COVID-19 звернувся 51 мешканець Миколаївської області. Однак, поки у жодного з них діагноз не підтвердили.

44 людини отримали негативні результати тесту, ще 5 чекають на інформацію. Такі дані станом на пізній вечір 31 березня надала Миколаївська ОДА.

Раніше Ляшко назвав єдину область, у якій немає випадків коронавірусу

Шість осіб у Миколаївській області відмовились від госпіталізації. За ними встановили обстеження, але наразі всіх знято з обліку через негативні результати тестів.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, чому Миколаївська область офіційно не має випадків коронавірусу, хоча повідомлення звідти надходили. 

Напередодні інформували про зареєстрований випадок недуги у Миколаївській області. Однак його після верифікації перенесли до міста Києва. Тому в Миколаївській області можемо говорити про відсутність випадків,
– скажав Ляшко.

Передостанньою з областей здалася Кіровоградська область. Наразі там зареєстрували 4 випадки COVID-19.

Наразі в Україні 645 випадків коронавірусу. Загальну картину поширення за регіонами України дивіться за посиланням.

 

 

Як запобігти поширенню
Як запобігти поширенню коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Здоров'я Лікування Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Миколаєва
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