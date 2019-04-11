Мікроби в аеропорті: де їх найбільше

У громадських місцях скупчується величезна кількість шкідливих бактерій. Одне з таких місць – аеропорт. Щороку аеропорти світу приймають від десяток тисяч до десятків мільйонів пасажирів.

Експерти вирішили дослідити території аеропортів на предмет кількості бактерій на квадратний дюйм, пише Men’sHealth. Один квадратний дюйм – це 2,54 сантиметра.

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Найбільше бактерій містилося на стійках реєстрації пасажирів. Через те, що сенсорні екрани постійно чіпають руками пасажири, стійки містять в середньому 253 857 хвороботворних мікроорганізмів на квадратний дюйм.

Друге місце по ступені забрудненості – крісла і лавки, де пасажири чекають посадки на рейс. Квадратний дюйм площі крісла містить приблизно 21000 бактерій і грибкових клітин.

Третє місце по забрудненості експерти віддали питним фонтанам. Там міститься 19 тисяч клітин грибка і бактерій на квадратний дюйм.



19 тисяч клітин грибка міститься на 2,54 квадратних сантиметрах питного фонтану

Щоб уникнути інфекцій варто завжди мати з собою антисептик для рук і не забувати мити їх кожен раз перед прийомом їжі і після.

Також радимо не пити чай чи каву на борту літака, оскільки цистерни з водою очищуються раз на чотири роки.

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