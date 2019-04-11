Мікроби в аеропорті: де їх найбільше

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Мікроби в аеропорті: де їх найбільше
Мікроби в аеропорті: де їх найбільше / unsplash.com

У громадських місцях скупчується величезна кількість шкідливих бактерій. Одне з таких місць – аеропорт. Щороку аеропорти світу приймають від десяток тисяч до десятків мільйонів пасажирів.

Експерти вирішили дослідити території аеропортів на предмет кількості бактерій на квадратний дюйм, пише Men’sHealth. Один квадратний дюйм – це 2,54 сантиметра.

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Найбільше бактерій містилося на стійках реєстрації пасажирів. Через те, що сенсорні екрани постійно чіпають руками пасажири, стійки містять в середньому 253 857 хвороботворних мікроорганізмів на квадратний дюйм.

Друге місце по ступені забрудненості – крісла і лавки, де пасажири чекають посадки на рейс. Квадратний дюйм площі крісла містить приблизно 21000 бактерій і грибкових клітин.

Третє місце по забрудненості експерти віддали питним фонтанам. Там міститься 19 тисяч клітин грибка і бактерій на квадратний дюйм.

19 тисяч клітин грибка міститься на 2,54 квадратних сантиметрах питного фонтану
19 тисяч клітин грибка міститься на 2,54 квадратних сантиметрах питного фонтану

Щоб уникнути інфекцій варто завжди мати з собою антисептик для рук і не забувати мити їх кожен раз перед прийомом їжі і після.

Також радимо не пити чай чи каву на борту літака, оскільки цистерни з водою очищуються раз на чотири роки.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Подорожі
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