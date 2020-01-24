Мікрофлора кишківника може розповісти про тривалість життя

Вчені дедалі частіше наголошують на ролі мікробіому кишківника в регулюванні самопочуття, здоров’я та зокрема, розвитку багатьох захворювань.

Тепер фахівці заявили про можливість обчислення тривалості життя людини завдяки аналізу мікробіому кишківника, пише Science Magazine.

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Мікробом і хвороби

Дослідники провели метааналіз 47 робіт, які оцінюють зв'язок колективного геному кишкових мікроорганізмів з 13 поширеними захворюваннями. Серед них були такі хвороби, як шизофренія, гіпертонія та астма. Вважають, що на ризик їх виникнення впливають як генетичні, так і зовнішні чинники. Крім того, в аналіз включили 24 дослідження, які вивчали вплив спадкових чинників на ті ж захворювання.

Дослідники встановили, що "генетичний підпис" мікроорганізмів передбачає наявність у людини ряду захворювань на 20% краще, ніж гени людини.



Стан мікрофлори людини може розповісти про наявність захворювань/Фото:Unsplash

У разі деяких хвороб, наприклад колоректального раку, це значення досягало 50%. Лише діабет першого типу краще діагностували за допомогою генетичного коду людини, а не за станом мікробіому.

Ймовірно, такий ефект пов'язаний з тим, що склад мікроорганізмів кишківника, на відміну від генів, добре зображає спосіб життя людини.

Результати роботи вважаються попередніми. Її автори сподіваються, що в майбутньому комбінація генетичного аналізу та "генетичного підпису" дозволить виявити ключові маркери багатьох захворювань і підвищити ефективність їх лікування.

Мікробом і довголіття

Крім того, вчені вивчили зв'язок між мікробіомом і очікуваною тривалістю життя. Для цього вони проаналізували тисячі зразків стільця, які були надані фінськими добровольцями у 2002 році.

Наявність в калі великої кількості бактерій з сімейства Enterobacteriaceae, що включає збудника сальмонельозу Salmonella і кишкову паличку Escherichia coli, з 15-відсотковою ймовірністю призводить до смерті впродовж наступних 15 років,

– резюмували вчені.

Обидва дослідження не пояснюють, як саме бактерії та інші кишкові мікроорганізми впливають на розвиток хвороб і ризик смерті. Можливо, вони безпосередньо викликають їх через запалення і порушення роботи імунної системи. Настільки ж логічним є й варіант, що вони просто показують негативні зміни, що відбуваються в організмі.

Вчені мають намір і далі досліджувати зв'язок мікробіому і здоров'я та сподіваються розробити нові діагностичні тести та методи терапії.