Мікропластик у воді поки не є загрозою здоров'ю – ВООЗ

68 Читать новость на русском
Мікропластик у воді не загрожує здоров'ю людини
Мікропластик у воді не загрожує здоров'ю людини / the village

Всесвітня організація охорони здоров'я не бачить загрози для здоров'я людини у наявності мікропластику у питній воді.

Разом з тим, експерти застерігають, що якщо забруднення водойм триватиме, наслідки для водних екосистем можуть бути невтішними, пише Deutsche Welle.

Читайте також: Скільки людина з'їдає мікропластику за рік: приголомшливі дані

Згідно зі звітом організації, існує велика різниця між прогнозованим обсягом токсинів, який тіло людини може поглинути без шкоди, і тими показниками, які будуть вважатися згубними.


Забруднення водойм треба сповільнити

"Поки ми зовсім не стурбовані", – зазначив експерт ВООЗ Брюс Гордон, розповідаючи про нинішні концентрації мікропластику у питній воді.

Тоді як інша представниця організації, Марія Нейра наголосила на необхідності сповільнити темпи забруднення.

"Необхідно зменшити зростання пластикового забруднення у всьому світі", – зазначила вона і закликала більш детально дослідити дану тему.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Топ-6 розкішних вишиванок в гардеробі Ольги Сумської
сьогодні
5350
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Екологія дослідження
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Правець: симптоми та причини важкої хвороби
19 серпня 18:40 Правець: симптоми та причини важкої хвороби
27933
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
18 серпня 13:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 21069
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
17 серпня 16:41 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 10265
Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
17 серпня 08:43 Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
Олександр Бевза 4069
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
12 серпня 19:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 22112
Новини
Більше новин
Залиште відгук