Мікропластик у воді поки не є загрозою здоров'ю – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я не бачить загрози для здоров'я людини у наявності мікропластику у питній воді.

Разом з тим, експерти застерігають, що якщо забруднення водойм триватиме, наслідки для водних екосистем можуть бути невтішними, пише Deutsche Welle.

Читайте також: Скільки людина з'їдає мікропластику за рік: приголомшливі дані

Згідно зі звітом організації, існує велика різниця між прогнозованим обсягом токсинів, який тіло людини може поглинути без шкоди, і тими показниками, які будуть вважатися згубними.



Забруднення водойм треба сповільнити

"Поки ми зовсім не стурбовані", – зазначив експерт ВООЗ Брюс Гордон, розповідаючи про нинішні концентрації мікропластику у питній воді.

Тоді як інша представниця організації, Марія Нейра наголосила на необхідності сповільнити темпи забруднення.

"Необхідно зменшити зростання пластикового забруднення у всьому світі", – зазначила вона і закликала більш детально дослідити дану тему.