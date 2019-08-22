Мікропластик у воді поки не є загрозою здоров'ю – ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я не бачить загрози для здоров'я людини у наявності мікропластику у питній воді.
Разом з тим, експерти застерігають, що якщо забруднення водойм триватиме, наслідки для водних екосистем можуть бути невтішними, пише Deutsche Welle.
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Згідно зі звітом організації, існує велика різниця між прогнозованим обсягом токсинів, який тіло людини може поглинути без шкоди, і тими показниками, які будуть вважатися згубними.
Забруднення водойм треба сповільнити
"Поки ми зовсім не стурбовані", – зазначив експерт ВООЗ Брюс Гордон, розповідаючи про нинішні концентрації мікропластику у питній воді.
Тоді як інша представниця організації, Марія Нейра наголосила на необхідності сповільнити темпи забруднення.
"Необхідно зменшити зростання пластикового забруднення у всьому світі", – зазначила вона і закликала більш детально дослідити дану тему.
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