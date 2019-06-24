Людина впадає в мікросон десятки разів на день

Якщо ви відчували, що під час виконання повсякденних справ ваші повіки опускаються на кілька секунд, то ви відчували мікросон.

Організація з дослідження та безпеки дорожнього руху зазначила: 16,5% смертельних аварій в США викликані мікросном, пише Science Alert.

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Однією з найжахливіших катастроф, пов'язаних з цим явищем, вважається крах літака AirFrance Flight 447 в 2009 році, в результаті якого загинули 228 осіб. Причину аварії встановили після прослуховування розмов

Справжня причина аварії стала зрозуміла, коли слідчі прослухали записи переговорів екіпажу і виявили, що капітан спав всього годину протягом дня.

Дослідники провели експеримент, де просили учасників зіграти в 50-хвилинну комп'ютерну гру, в якій вони слідували за точкою по екрану за допомогою джойстика. Протягом цього часу дослідники спостерігали за рухом очей і мозковою діяльністю, шукаючи ознаки сонливості.

В учасників тесту в середньому зафіксували 79 епізодів мікросну, причому деякі тривали цілих шість секунд. Дослідження показало, що під час мікросну певні частини нашого мозку "намагаються відновити чуйність" в тих відділах, які відключаються. І можливо, це викликає раптовий мимовільний поштовх, який ви відчуваєте, коли ваша голова починає важчати.

Навіть втрата години сну може негативно вплинути на здоров'я людини. Переведення годинників теж шкодить здоров'ю: після цього медики спостерігають збільшення кількості серцевих нападів на 24% на наступний день.

Як не допустити мікросну? Вчені радять добре висипатися. Якщо не вдається, то існує безліч пристроїв, включаючи спеціальні браслети, які стежать за пульсом і генерують електричний розряд, коли пульс падає дуже сильно.

Але якщо ви за кермом та відчули, що вас хилить в сон, то відразу ж зупиніться, щоб вберегти себе від небезпечних наслідків.

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