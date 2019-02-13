Міленіали стануть поколінням товстунів: дослідження

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Проблема ожиріння
Проблема ожиріння / pixabay.com

Якщо міленіали (люди, які народилися з 1981 по 1999 рік) і далі будуть псувати їжу і ухилятися від роботи, то ризикують стати найтовстішим поколінням в історії.

Британська молодь вже на шляху до ожиріння. До середнього віку зайву вагу наберуть близько семи з десяти британців, народжених в середині 80-90-х, – проти п'яти з десяти в поколінні, що з'явилися на світ після війни.

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Ці висновки зробили співробітники Cancer Research UK – організації, що досліджує онкологічні захворювання. Зайва вага збільшує ризик розвитку 13 видів раку, в тому числі раку грудей, кишечника і нирок.

"Мілленіали женуться за модою на нібито здорову їжу, але це не замінить їм збалансованої дієти", – зазначила прес-секретар організації Лінда Болд.

Ожиріння
Зайву вагу мають більшість українців

Серед західноєвропейських країн Британія лідирує за кількістю людей з ожирінням, проте про небезпеку зайвих кілограмів знають лише 15% жителів.

"Небезпечно, що зайва вага стає чимось нормальним: безліч дорослих не визнають, що у них ожиріння, а потім не бачать проблеми і у дітей", – підкреслює Рассел Вайнер, професор Королівського коледжу педіатрії.

Надлишкову масу тіла у 2012 році мали 53 % жителів України і їх число постійно зростає. А загалом, населення Землі кожні десять років ставало на 1,5 кілограми важчим з 1975-го.

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Теги: Здоров'я Здорове харчування Ожиріння Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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