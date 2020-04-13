Мільйон доларів за вакцину від Зеленського: академік висміяв ініціативу президента

Зеленський пообіцяв мільйон доларів українському вченому, який зуміє винайти вакцину проти нового штаму коронавірусу. Доктор фізико-математичних наук Семен Єсилевський висміяв ініціативу президента та заявив, що такої суми не стане навіть на скріпки.

Такі дослідження – це багаторічні мільярдні інвестиції, продумана державна політика, стратегія підготовки кадрів та залучення фахівців світового рівня, розповів на свої сторінці у фейсбуці біофізик Семен Єсилевський.

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Єсилевський пояснив, що вакцини та ліки не просто "винаходять", немов у фільмах Marvel. Їх розробляють роками за допомогою складних дослідних і виробничих ланцюжків вартістю в мільярди, залучивши до досліджень тисячі людей високої кваліфікації.

Президент країни не має ні найменшого поняття про те, скільки реально коштують біомедичні дослідження в області вірусології і які для цього потрібні матеріальні та людські ресурси. Спойлер: мільйон доларів для таких робіт – це навіть не на скріпки,

– написав Єсилевський.

Вчений додав, що в Україні такі препарати просто немає кому винаходити. За словами біофізика, президент України не розуміє, що в нашій країні такі дослідження неможливі.

Єсилевський зауважив, що в країні немає ні достатньої кількості таких фахівців, ні матеріальної бази, ні фінансування. Окрім того, в Україні немає навіть сертифікованих лабораторій безпеки потрібного рівня та законодавчої основи для проведення таких досліджень.

Президент України взагалі не розуміє, що в Україні такі дослідження в принципі неможливі, тому що впродовж 30 років науку цілеспрямовано вбивали в нуль і прекрасно в цьому досягли успіху,

– заявив вчений.

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