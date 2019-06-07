Мільйон людей заражається венеричними хворобами кожного дня, – ВООЗ

Кожного дня понад мільйон людей віком від 15 до 49 років заражаються інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожного року діагностується понад 376 мільйонів нових випадків чотирьох інфекцій – хламідій, гонореї, трихомоніазу та сифілісу.

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Виконавчий директор з питань універсального охоплення здоров'я та життя у ВООЗ Пітер Салама зазначає, що прогрес у зупиненні поширені венеричних інфекцій по всьому світу відсутній.

Лише у 2016 році серед чоловіків і жінок у віці 15–49 років було зареєстровано 127 мільйонів нових випадків хламідії. Того ж року діагностували 87 мільйонів випадків гонореї, 6,3 мільйона – сифілісу та 156 мільйонів трихомоніазу.

ІПСШ погано впливають, як на здоров'я дорослих, так і на здоров'я дітей. При відсутності лікування, інфекції можуть призвести до серйозних і хронічних наслідків для здоров'я, які включають неврологічні та серцево-судинні захворювання, безпліддя, позаматкова вагітність, мертвонародження та підвищений ризик інфікування ВІЛ.

Вони також пов'язані зі значним рівнем цькування та домашнього насильства.

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