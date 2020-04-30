Мільйони доз вакцини проти COVID-19 можуть бути готові до початку 2021 року, – інфекціоніст

Ведучий інфекціоніст США Ентоні Фаучі розповів, що до січня наступного року в США можуть бути готові сотні мільйонів доз вакцини проти коронавірусної інфекції.

Про це пише видання NBC. Фаучі вважає, що існує ймовірність до січня підготувати сотні мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

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Ми хочемо діяти швидко, але водночас хочемо переконатися, що вакцина буде безпечна і ефективна,

– сказав медик.

Інфекціоніст згадав, що у січні він заявляв про те, що створення вакцини займе від року до 18 місяців. Її готовність залежить від результату її клінічних випробувань.

Над розробкою вакцини працюють такі компанії, як Johnson & Johnson, Moderna і Оксфордський університет.



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