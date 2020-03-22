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Ємець заявив, що відтермінує другий етап медреформи

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Ємець відстрочив медичну реформу / pixabay.com

Новопризначений міністр МОЗ Ілля Ємець заявив, що другий етап медреформи, який повинен стартувати 1 квітня, необхідно перенести на три місяці.

Про це міністр повідомив в ефірі одного з телеканалу. Втім, Ємець зазначив, що хоче продовжувати реформи в системі охорони здоров'я за європейським прикладом.

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Ємець заявив, що питання про припинення медреформи у зв'язку з пандемією коронавірусу є складним.

 
Ілля Ємець
“Це складне питання, тому що тут залучена законодавча структура. А в цих умовах скликати позачергову сесію Верховної Ради неможливо. Але зараз, щоб лікарні не закрилися, я попросив три місяці після квітня, щоб не закривали ті лікарні, які працюють”.

Чому важливий старт другого етапу медреформи

Схоже на те, що у Верховній Раді намагаються зірвати другий етап медичної реформи. Як відомо, другий етап передбачає нову схему фінансування вузькопрофільних спеціальностей та стаціонару. Тобто пацієнт зможе вільно обирати лікаря та медзаклад.

З 1 квітня 2020 року пацієнт вільно обиратиме лікаря та медичний заклад. За послуги лікарні має платити Національна служба здоров'я.

Що відомо про нового очільника МОЗ? Ілля Ємець вже вдруге очолив Міністерство охорони здоров'я, вперше він обіймав цю посаду за часів правління Януковича. Ємець входив до складу робочої групи, яка аналізувала хід реформи української медицини Уляни Супрун. Уряд підтримав кандидатуру Іллі Ємця на пост очільника Міністерства охорони здоров'я 4 березня 2020 року.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Міністерство охорони здоров’я Лікування Новини Здоров'я Здоров'я Ілля Ємець Медична реформа
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