Міністр охорони здоров'я Нідерландів знепритомнів під час дискусії про коронавірус: відео

Під час дебатів, присвячених кризі через коронавірус, очільник МОЗ Нідерландів Бруно Брюйнс втратив свідомість. Депутатам довелося негайно відкласти дискусію.

Під час дискусії Брюйнс раптово знепритомнів, але йому швидко допоміг встати його колега Вутер Кулімз, повідомляє Hart van Nederland.

До теми Скільки людей захворіло на коронавірус Covid-2019 та у яких країнах: онлайн-мапа

Міністр охорони здоров'я після цього покинув залу, а дебати вирішили перенести. За словами ЗМІ, Брюйнс було непереливки під час дебатів. Багато депутатів висловили своє невдоволення через нестачу засобів захисту у медичних установах.

Дискусія через коронавірус тривала весь день, а очільнику МОЗ довелося взяти на себе низку зобов’язань.

Після інциденту Бруно Брюйнс подякував фанатам за підтримку. Він пояснив, що після кількох тижнів безперервної роботи почувається виснаженим. Його стан покращується й вже завтра він обіцяє повернутися на роботу з новими силами.

Станом на 18 березня, у Нідерландах зафіксували 2 051 випадок зараження коронавірусом та 58 смертей через хворобу.

Dank voor al jullie steun voor zojuist. Ik had last van een flauwte door oververmoeidheid en intensieve weken. Inmiddels gaat het weer beter. Ik ga nu naar huis om vanavond uit te rusten, zodat ik morgen weer aan de slag kan om de #coronacrisis zo goed mogelijk te bestrijden. — Bruno Bruins (@bruno_bruins) March 18, 2020

Очільник МОЗ Нідерландів втратив свідомість під час дебатів про коронавірус: відео

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.