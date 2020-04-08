Міністру охорони здоров'я призначили нових заступників

Кабінет Міністрів України призначив Теряєву Олену Першим заступником Міністра охорони здоров’я, а також Світлану Шаталову та Ірину Микичак заступниками Міністра охорони здоров’я.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду, повідомляє пресслужба МОЗ.

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Олена Теряєва до цього працювала Директором Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ, ще раніше – Директором Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації; на керівних посадах в КУ «"Одеський обласний Центр Екстреної Медичної допомоги і медицини катастроф", а також у Макіївській міській раді.

Тепер вона відповідатиме зокрема за реформування системи охорони здоров'я, а також за налагодження та координацію процесів у відомстві.



Олена Теряєва / moz.gov.ua

Світлана Шаталова також мала керівні посади в Одесі. Раніше вона працювала в Одеській обласній державній адміністрації, на державному підприємстві "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів", а також в компаніях ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України".

У Міністерстві охорони здоров’я Світлана Шаталова відповідатиме за фінансово-економічний напрям, інвестиції, аудит, а також взаємодію з підприємствами, які знаходяться в управлінні відомства.



Світлана Шаталова / moz.gov.ua

Ірина Микичак раніше була Першим заступником Міністра охорони здоров’я. З квітня 2017 року по грудень 2019 року вона була керівницею департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації.

Є співзасновницею та координатором реалізації низки успішних міжнародних проєктів співпраці зі Світовим Банком, ВООЗ, Агентства США з міжнародного розвитку, Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ та інших проєктів у сфері реформи перинатальної допомоги, сімейної медицини, онкопревенції, громадського здоров'я.



Ірина Микичак / moz.gov.ua

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